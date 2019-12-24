Obezite en çok Y kuşağını vuruyor

İngiltere'de yapılan kapsamlı araştırma, Y kuşağı olarak da adlandırılan 1980-2000 yılları arasında doğan gençlerde, obezite görülme oranının önceki nesillere kıyasla çok fazla olduğunu ortaya koydu

İngiltere'deki Kanser Araştırma Vakfı'nın çalışmasına göre Y kuşağına mensup 10 gençten 7'sinin orta yaşlara geldiklerinde obez olacağı öngörülüyor. Bu rakamlar, Millenials da denilen Y kuşağının şu ana kadarki tüm nesiller arasında en obez nesil olduğunu da gösteriyor. 1980'li yıllardaki ortalama vücut ağırlığı, 1960'lardaki ortalama vücut ağırlığı ile kıyaslandığında önemli bir artış kaydedildi. Bu da Y kuşağının ilk çocuklarının doğduğu yıl olarak biliniyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, Y kuşağının ilk yıllarında başlayan ve her geçen yıl biraz daha artan obezite eğiliminin olası nedenleri ile ilgili şunları söyledi:

Temel neden

"Aslında obezitenin yaygınlaşma nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamdır. İşlenmiş gıdalar 1980'li yılların başından itibaren market raflarında yerlerini aldı. Kolay ve pratik oluşları, işlenmiş gıdalara olan ilgiyi artırdı. O dönem, yiyecek ve içeceklere eklenen şeker karbonhidratlarının ne denli zararlı olduğu henüz bilinmiyordu. İnsanlar düşük yağ ve yüksek karbonhidrat tüketiyordu. 1980'li yıllarda üretilen işlenmiş gıdalarda yüksek glisemik endeks vardı. Yani; kan şekerini yükseltip insülin hormonunu uyarıyordu ki bu da obezitede artışa neden oldu."

Bilgisayar başında

İşlenmiş gıdanın Y kuşağında görülen obezitenin tek sorumlusu olmadığını anlatan Dr. Ergenç, şu bilgileri verdi: "Buna teknoloji bağımlılığını da eklemeliyiz. Çünkü cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarının başından ayrılamayan bir nesil olan Y kuşağı; 2000 sonrası doğan Z kuşağında ise bu sorun daha da büyük diyebiliriz. Teknolojinin hayatımızı kolaştırdığı büyük bir gerçek. Fakat teknoloji bağımlılığı hareketsiz ve asosyal bir yaşamı teşvik ediyor. Eskiden çocuklar, çocukluk dönemlerini dışarda koşup oynayarak geçirirdi, şimdi evde cep telefonu veya bilgisayar başında oyun oynayarak geçiriyorlar. Aynı şekilde eskiden gençler daha çok yürür, gezer ve sosyalleşirdi. Şimdi ise evden çıkmadan günler geçirebiliyorlar. Artık her şey online yapılabiliyor. Sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam aşırı kilo ve obeziteden korunmanın en temel yoludur. O nedenle de teknoloji kullanımını sınırlamayı öğrenmeli, doğru beslenmeli ve egzersizi hayatımızın bir parçası yapabilmeliyiz."

