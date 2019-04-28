Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde 10 arttı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, toplumda obezitenin hızla arttığını belirterek, "2000 yılında erişkin nüfusta görülen obezite sıklığı yüzde 22'lerde iken, 2010 yılında yüzde 32'ye çıkmıştır. Bu oran özellikle erkeklerde yüzde 100'e erişmiştir. Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sıradadır" dedi.

TEMD'in bu yıl 41'incisini düzenlediği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya'nın Belek bölgesinde Regnum Carya Otel Kongre Merkezi'nde başladı. 1 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kongrede, diyabet, obezite, tiroid, lipid, kolesterol bozuklukları gibi yaygın toplum sağlığı problemlerinin yanı sıra nadir görülen hormon hastalıkları konuları masaya yatırıldı. TEMD yönetim kurulu, kongrenin ilk günü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına, TEMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, Genel Sekreter Prof. Dr. Reyhan Ersoy, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Nuri Çakır, Prof. Dr. Alper Sönmez, Prof. Dr. Erol Bolu katıldı.

TEMD Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, kongrenin amacının toplumda sık görülen hastalıklarla ilgili çok fazla konuşulan, doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi amaçladıklarını söyledi. Obezitenin hızla artan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Füsun Saygılı, "Obezite toplumda görülen en önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesidir. 2000-2010 yılları arasında elde edilen rakamlarda obezitenin toplumda hızlı arttığını göstermektedir. 2000 yılında erişkin nüfusta görülen obezite sıklığı yüzde 22'lerde iken, 2010 yılında yüzde 32'ye çıkmıştır. Bu oran özellikle erkeklerde yüzde 100'e erişmiştir. Önceki yıllarda ender görülen erkek obezitesi gittikçe artmıştır" dedi.

Yol açtığı hastalıklar

Obeziteyi sebep olduğu hastalıklar nedeniyle de çok önemsediklerine dikkati çeken Prof. Dr. Saygılı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Obezite kendi başına bir hastalık olmakla birlikte, obezitenin neden olduğu hastalıklar hem yaşam kalitesini düşürmekte, hem de yaşam süresini kısaltmaktadır. Beden kitle endeksinin 30'un üzerine erişmesi ile birlikte insan yaşamının kısaldığını söyleyebiliriz. Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sıradadır. Eğer kilo almaktan geri duracak olursak, obezitenin sebep olduğu ölümler gerileyecektir."

Evlerde obezite tanısının konulabileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Füsun Saygılı, "Belimizin en ince kısmında yapacağımız ölçümlerle tanımızı koyabiliriz. Kadınlarda 90 santimetre, erkeklerde 100 santimetrenin üzerine çıkıyorsa karşımızdaki kişi obezdir. Obezite, şişmanlığın tıp dilinde kullanılanıdır. Kendi içerisinde bir sınıflaması vardır" dedi.

TEMD Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Nuri Çakır da toplumda sık görülen Hashimoto hastalığı konusunda bilgi aktardı. Prof. Dr. Çakır, Hashimotonun, genetik ve ailesel geçişi olan bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Bu hastalık, vücudun bağışıklık sisteminin, kendi tiroid dokusunu yabancı bir kişinin dokusu gibi algılayıp ona saldırması sonucu oluşur" dedi.

İyotlu tuz

Bir soru üzerine, doğru bilinen yanlışlardan birisinin de kaya tuzu kullanımı konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nuri Çakır, "Toplumda iyot eksikliği konusunda kaya tuzuna doğru eğilim var. Bu doğru değil. Arındırılmış, temizlenmiş, rafine edilmiş, poşetlenmiş iyotlu tuzları tercih etmeliyiz" diye konuştu.