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Omicron hızlı yayılıyor, günlük vaka sayısı 44 bini aştı!

Omicron hızlı yayılıyor, günlük vaka sayısı 44 bini aştı!
04 Ocak 2022 Salı 09:04

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 368 bin 913 testte 44 bin 869 vaka tespit edildi. 160 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 492 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 368 bin 913 testte 44 bin 869 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 160 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 492 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,77, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,26 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 960 bin 334, 2'nci dozda 51 milyon 677 bin 320 ve 3'üncü dozda 19 milyon 685 bin 700 olmak üzere toplam 132 milyon 897 bin 714 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'NE YAPMALIYIZ?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yapmalıyız ?  Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #vaka sayısı #sağlık #omicron
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