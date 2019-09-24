Omurga kırıklarında kapalı ameliyat yöntemi

Özel İzmir Egepol Hastanesi Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın, kemik erimesi hastalığının görülme sıklığının, ileri yaşlarda özellikle kadınlarda arttığını belirtti.

Ailesinde veya kendisinde daha önce kemik erimesine bağlı kırık oluşmuş hastalarda, menapoza erken yaşlarda girilmesi durumunda, D vitamini ve kalsiyum alımı yetersiz olanlarda ve uzun süre kortizon tedavisi alanlarda kemik erimesi hastalığının daha sık görüldüğünü ifade etti.

"Kemik erimesi hastalığı bulunanlarda travmanın şiddetine bağlı olarak yaygın omurga kırıkları oluşabileceği gibi sandalye veya yataktan düşme gibi küçük travmalardan sonra hatta bazen koltuğa sertçe oturmakla bile omurlarda kırık görülebilmektedir" diyen Dr. Aydın, Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle ileri yaş hastalarda özellikle ayağa kalkınca şiddeti artan sırt ve bel ağrılarında ilaç tedavisine yanıt alınamayan durumlarda, kemik erimesine bağlı kırıklar mutlaka akılda tutulmalıdır. Bu tür şikayetleri bulunan hastaların beyin cerrahisi uzmanları tarafından muayene edilmesi yapılacak tedaviye karar verilmesi gerekmektedir."

Kemik erimesine bağlı oluşan omurga kırıklarının kapalı ameliyat yöntemi ile tedavisinin yapılabildiğini ifade eden Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Aydın, bilgisayarlı tomografi ve MR ile kırığın kesin tanısının konulduğunu söyledi, şu bilgileri verdi: "Eğer kırığın tipi uygunsa kapalı yöntem omurga kırığı tedavisi için altın standarttır. Bu işlem lokal anestezi altında röntgen cihazı yardımı ile hastanın cildinden bir iğne ile girilerek omurun içine PMMA maddesinin (kemik çimentosu) doldurulmasıdır. Yan etki oranı oldukça düşük olup sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür. Hastalar işlemden hemen sonra ayağa kaldırılıp, aynı gün gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edilmektedir. Kapalı yöntem ameliyatı varken ağrı çekmek ya da yatağa bağlı olmak kemik erimesi bulunan hastaların kaderi olmamalı."