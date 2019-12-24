Önlemlerinizi alın, sinüzit dert olmasın

Liv Hospital'den Yrd. Doç Deniz Kaya, nezle gibi burun içinde bir enfeksiyon oluştuğunda burun içi ödemlenip şiştiğini söyledi, "Bu durum mukusun burun içine geçişine engel olup sinüs içinde birikerek basınç artışına yol açar. Artan basınç da baş ağrısına yol açar. Bu sinüzite bağlı baş ağrısıdır" dedi.

Her baş ağrısının sinüzit olmadığını söyleyen Kaya, Şu bilgileri verdi: "Bazen migren ve gerilim tipi nörolojik baş ağrıları sinüzit ağrılarını taklit eder. Genellikle yanaklar, alın ve göz arkalarında hissedilirler. Sabahları şiddetli olup gün içinde azalır. Baş hareketleriyle özellikle başı öne eğmekle artış olur. Isı değişiminden (Sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiğinde) şiddetinde değişiklik olabilir. Diğer sinüzit semptomlarıyla (Burun akıntısı, tıkanıklık, yüzde basınç hissi) beraber görülürler. Akut sinüzitler tedavi edilmediğinde daha kötü durumlara yol açabilir. Astım ataklarını tetikleyebilir. Uygun tedavi edilmediğinde kronik sinüzite yol açabilir. Enfeksiyon beyin zarlarına ulaştığında menenjite sebep olabilir. İltihabi durum göze ulaştığında ise görme problemleri, göz hareket bozukluklarına neden olabilir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan orta kulak iltihaplarının en önemli etkenlerindendir:"

Korunma önerileri

Yrd. Doç Deniz Kaya, bu rahatsızlaktan korunma yollarını da şöyle sıraladı: "Grip ve nezle gibi üst solunum yolları enfeksiyonları azaltıldığında sinüzit gelişim riski azalır. Bu yüzden gripli insanlarla yakın temastan uzak durulmalı, el yıkamaya özen gösterilmeli. Altta yatan alerjik problemler varsa tedavi edilmeli. Burun içini tahriş eden sigara ve kimyasallardan uzak durmak enfeksiyon riskini azaltır. Oda havasını buhar makinaları kullanarak nemlendirmek sinüzit gelişimini engellemede yardımcıdır." Yrd. Doç Deniz Kaya, belirtilerin görülmesi ya da kuşku duyulması halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiği uyarısında bulundu, "Uzmanınız yapacağı muayene ve tetkiklerden sonra tedavi için gerekli yolu gösterecek ve gerekli bilgileri verecektir" dedi.