Organ bağışı umut oldu

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilen 18 yaşındaki genç hastada uygulanan tüm tedavilere ve müdahalelere rağmen, yapılan testlerde beyin ölümü gerçekleştiği saptandı. İzmirli gencin organları ailesi tarafından bağışlanarak birçok hastaya yaşam verdi

Egepol Cerrahi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ali Rıza Şeren "Yoğun bakıma kabul ettiğimiz tüm hastalarda, modern tıbbın bize sağladığı tüm olanakları kullanarak hastayı iyileştirmek ve yakınlarına kavuşturmak için gayret ediyoruz. Ancak bazen hastanın durumu ve hastalığının özelliği nedeniyle beyindeki hasar geri dönüşümsüz olabiliyor. Böyle durumlarda beyin ölümü gerçekleştiğini gösteren testlerin yapılması, beyin anjiyografisinde beyinde kan akımının olmadığının gösterilmesi ile beyin ölümü tanısı kesin olarak konulmakta ve hasta yakınlarına bilgi verilmektedir. Hasta yakınının rızası ve talebi olursa organ bağışı ve organ nakli işlemleri başlatılabilmektedir. Organları bağışlanan gencin ailesine sabır ve başsağlığı dilerim, bağışlanan organlar, zor durumda ve organ bekleyen yedi hasta için iyileşme umudu olacak" dedi.

7 hastaya can verdi

Bağışlanan Organlar Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Ameliyathanesinde, hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Sert'in de aralarında bulunduğu çeşitli illerden gelen ekipler tarafından modern koşullarda ve ileri ameliyat teknikleri kullanılarak alındı. Organ Nakli, Karaciğer Tümör Cerrahisi özellikle de karaciğer nakli konusunda uzman olan Dr. İsmail Sert tarafından çıkarılan karaciğer ile birlikte, diğer ekipler tarafından alınan hastanın kalbi, akciğerleri, böbrekleri ve kornealarının Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır organ nakli bekleyen ve yaşam mücadelesi veren yedi hastaya ulaştırılacağını bildirildi.

Gencin organlarının Sağlık Bakanlığı Kan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonu ile ulusal düzeyde organ yetmezliği yaşayan hastalara gönderildiğini söyleyen Doç. Dr. Sert, organ naklinin yaşam kurtardığını ve insanların bu konuda daha bilinçli ve özverili davranması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. İsmail Sert, beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan gencin ailesine başsağlığı dileyerek, göstermiş oldukları sosyal sorumluluk bilinci ve örnek davranış nedeniyle teşekkür etti.



