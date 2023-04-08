ALEVLER EVLERE ULAŞTI
RAKİPLER BELLİ OLU
HATAY'DA TERÖR: 4 ŞEHİT
BALIKESİR'DE YAYA YOLU İÇİN OTURMA EYLEMİ

Oruç vücuda gençlik ve sağlık kazandırıyor

AİD İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Kılıç Gültekin, "Ramazanın getirdiği aralıklı beslenme ritüeli, yemenin serbest olduğu saatlerde yeterli sıvı almak şartı ile hücreleri onararak, vücuda gençlik ve sağlık kazandırıyor" dedi

Oruç vücuda gençlik ve sağlık kazandırıyor
08 Nisan 2023 Cumartesi 12:21

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Kılıç Gültekin, ramazanın getirdiği aralıklı beslenme ritüelinin, yemenin serbest olduğu saatlerde yeterli sıvı almak şartı ile hücreleri onararak, vücuda gençlik ve sağlık kazandırdığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültekin, orucun sağlığa yararlı etkilerinin "aralıklı oruç" diyetiyle ilgili çalışmalardan sonra oldukça netleştiğini aktardı.

Yemeğe 14-16 saat ara verildiğinde antioksidan savunma mekanizmalarının devreye girdiğini anlatan Gültekin, uzun süre aç kalmayla birlikte hücrelerde DNA onarımının başlayıp yeni ve daha sağlıklı hücreler edinmek için vücudun hasarlı hücreleri temizleme yolu olan otofajinin gerçekleştiğini ifade etti.

Gültekin, yemeğe verilen bu aranın, yanlış katlanmış veya kümelenmiş proteinlerin yıkımında, hasarlı organellerin temizlenmesinde ve hücre içi patojenlerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Uzun süre aç kalmak, beyin fonksiyonlarında düzelme, öğrenme ve hafıza kapasitesinde artış meydana gelir. Uzun açlık sonrası yağ hücrelerinin parçalanması sonucu ortaya çıkan keton cisimcikleri beyin ve gövdemizin yaşlanmasını geciktirir ve metabolizmanın aktif işleyişinde önemli rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

 "Vücudumuzun yıllık bakımı gerçekleştiriliyor"

Uzun süre aç kalmanın Alzheimer ve parkinson hastalarının yakınmalarında da kısmi olarak iyileşmeye yol açtığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Bu durum ayrıca obezite, romatolojik hastalıklar ve kanser riskini de azaltıyor. Kemoterapi alan hastalarda bu şekilde beslenmenin tedaviye daha iyi cevap verdiği gösterildi. Ramazanın getirdiği aralıklı beslenme ritüeli, yemenin serbest olduğu saatlerde yeterli sıvı almak şartı ile hücreleri onararak, vücuda gençlik ve sağlık kazandırıyor. En önemlisi de bağışıklık sistemimiz bunu fırsat bilip vücudumuzun yıllık bakımını gerçekleştiriyor."

Gültekin, oruç sırasında uzun süre aç kalındığı için yağ yakımının arttığını ve kan şekerinin düzenlenmesi, strese karşı direnç ve inflamasyonun baskılanmasının da bu açlık süresince gerçekleşerek sağlığa büyük katkı sağladığını belirtti.

Açlık esnasında metabolik hasarlı moleküllerin tamir edildiğini ya da ortadan kaldırıldığını aktaran Gültekin, "Bağışıklık sistemimiz bu elverişli ortamda 'vakit tamir zamanı' diyerek işe koyulur, beslenme sonrası vücudumuzda oluşan serbest radikallerin zararını gidermeye başlar. Üç öğün yemek ve arada atıştırmalıklar şeklinde beslenmede bağışıklık sistemimiz bu tamir süreci için zaman bulamaz ve gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Gültekin, kanda yüksek şekerin varlığının doğal bağışıklık hücrelerinin hareketini yavaşlattığına dikkati çekerek, orucun kan şekerinin düzenlenmesinde, tansiyonun kontrolünde, karın bölgesindeki yağlanmanın azaltılmasında da olumlu etkilerinin bulunduğunu anlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #oruç #Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin #ramazan #Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD)
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Güneş enerjisi paneli çalıyorlardı, tutuklandılar
Sonraki Haber
Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ın 2. gününde müsabakalar sürüyor
Tuzu düşürdük ama tatlıda sınıfta kaldık
Tuzu düşürdük ama tatlıda sınıfta kaldık
0
Kanser tedavisinde başarı oranı yüzde 80'leri geçti
Kanser tedavisinde başarı oranı yüzde 80'leri geçti
0
Kanserin erken teşhisinde en önemli faktör: Toplumsal bilinç
Kanserin erken teşhisinde en önemli faktör: Toplumsal bilinç
0
Dikkat! Kanser vakalarında 2040'a kadar yüzde 55 artış bekleniyor
Dikkat! Kanser vakalarında 2040'a kadar yüzde 55 artış bekleniyor
0
36 çocuktan 1’inde otizm spektrum bozukluğu görülüyor
36 çocuktan 1’inde otizm spektrum bozukluğu görülüyor
0
İzmir'de TBMM'ne sunulan sağlık düzenlemesine tepki: Hekimler torba’ya sığdırılamaz!
İzmir'de TBMM'ne sunulan sağlık düzenlemesine tepki: Hekimler torba’ya sığdırılamaz!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.