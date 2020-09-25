Paramedik uygulamaları hayat kurtarır

Ege Üniversitesinde "17. Paramedik Eğitimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve 1.Uluslararası Paramedik Eğitimi Sempozyumu", Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) alt yapısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Onursal Başkanlığını EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın üstlendiği etkinlik, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi ile Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği(PESAD) Başkanı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Semra Çelikli'nin başkanlığında yapıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, paramedik uygulamalarının bireylerin hayatlarının kurtulmasıyla doğrundan bağlantılı olduğuna dikkat çekerken paramedik eğitiminde standardizasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

Paramedik eğitiminin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Paramedik, diğer bir deyişle Acil Tıp Teknikeri, acil tıbbî durumlarda hasta ve yaralılara acil bakım sağlayan, hastaların hastaneye nakil süreçlerinde gerekli tedavi yöntemlerini uygulayan meslek grubudur. Gerçekleştirilen uygulamaların, bireylerin hayatlarının kurtarılmasıyla doğrudan bağlantılı olması; mesleğin üstlendiği sorumluluğun hassasiyetini gözler önüne sermektedir. Bu noktada zamanın verimli kullanılması, yüksek bir görev bilinci, müdahalede en doğru ve güncel tekniklerin kullanılması paramedik mesleğinin en temel gereklilikleri arasında yer alıyor. Acil Tıp Teknikerlerinin, sağlık hizmetleri konusunda teorik açıdan iyi bir tıbbi bilgi seviyesine, pratik açıdan ise güçlü bir uygulama yeteneğine sahip olması son derece önem taşıyor" diye konuştu.

"Standartların yükseltilmesi gerekiyor"

Paramedik eğitiminde standardizasyonun sağlanması gerektiğini belirten Rektör Budak, "Toplumun yaşam kalitesinin artırılmasında öncü rol üstlenecek paramedikler yetiştirilmesinde, paramedik eğitiminde kalite standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Paramedik Eğitimi Koordinasyon Kurulu, ülkemizde paramediklerin mesleki eğitimlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak her yıl düzenli toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılar ile paramedik mesleğinin gelişimi, geleceği ve yüzleştiği sorunlar tartışılırken, eğitim standardizasyonunun sağlanması konusunda önemli adımlar atılıyor. Böylece, mesleğe dair bilgiler de, değişen sağlık ihtiyaçlarına bağlı olarak sürekli güncellenirken değişen sorunlara yanıt üretebilecek çözüm önerileri tartışılıyor" dedi.

Prof. Dr. Budak, "Ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen katılımcılar ile paramedik eğitiminin standardizasyonu, akreditasyon çalışmaları ve uluslararasılaşma alanlarına yönelik olarak çok değerli bilgi paylaşımlarına ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğimiz dâhilinde, paramedik eğitiminin kalitesini ileri taşıyacak ve mesleğin gelişiminde bir adım daha atılmasını sağlayacak kararlar alınacağına inanıyorum. Konuyla ilgili yüksek hassasiyetlerinden ve mesleki bilinçlerinden dolayı programın oluşturulmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gün boyu süren etkinlikte; Covid-19 sürecinde paramedik uygulamaları, salgın sürecinin paramedik eğitimine ve mesleki yaşama etkileri gibi konular yurt dışı örneklerle tartışıldı.