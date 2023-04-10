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Parkinsonda erken teşhis yaşam kalitesini arttırıyor

Nöroloji Uzmanı Dr.Melek Karaçam, “Kendinizde ya da büyüklerinizde koku duygusunun kaybı, tek omuzda ağrı, depresyon, tansiyon düşmeleri, kabızlık, ağızda salya artışı, titreme ve ses tonunun düşmesi gibi belirtiler görüyorsanız mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız, bunlar Parkinson hastalığı sinyalleri olabilir” dedi

Parkinsonda erken teşhis yaşam kalitesini arttırıyor
10 Nisan 2023 Pazartesi 13:25

Dünyada yaklaşık 10 milyon, ülkemizde ise 150 bin kişide görülen Parkinson hastalığı, genellikle yaşlılık belirtisi sanılarak geç teşhis ediliyor. 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü ile toplumda farkındalığı artırarak erken teşhisin önemine dikkat çekiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr.Melek Karaçam, “Kendinizde ya da büyüklerinizde koku duygusunun kaybı, tek omuzda ağrı, depresyon, tansiyon düşmeleri, kabızlık, ağızda salya artışı, titreme ve ses tonunun düşmesi gibi belirtiler görüyorsanız mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız, bunlar hastalığın sinyalleri olabilir” dedi. 

Hastalığın belirtileri arasında, titreme, denge kaybı, yürüyüş bozukluğu, hareketlerde yavaşlama, kol, bacak ve gövdede katılık, uykunun rüya görülen evresinde davranış bozukluğu olduğunu söyleyen Karaçam,  “Maalesef toplumda, Parkinson hastalığının bu belirtileri, genellikle yaşlılıktan sanılarak teşhis konulmasını geciktiriyor. Oysa hastalık başlarında teşhis edilip doğru tedavi uygulandığında hastalığın ilerleyişi yavaşlar ve yaşam kalitesi artar” diye konuştu.

Parkinson Hastalığına Ozon Tedavisi

Dr.Melek Karaçam, genelde 60 yaş üzerinde görülen Parkinson hastalığı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Detaylı nörolojik muayene ve beyin görüntüleme yöntemleriyle Parkinson hastalığı teşhisi konulursa, ilaç tedavisi, ’beyin pili’ denilen derin beyin stimülasyonu ve tamamlayıcı tedavisi olarak da medikal ozon tedavisi uygulanabiliyor. Günümüzde bu hastalığı tamamen durduracak bir tedavi bulunmuyor ama Parkinson bir son değildir.”

Etiketler; #parkinson #Nöroloji Uzmanı Dr.Melek Karaçam
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