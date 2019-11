Pınar, Vegan Su'yu tanıttı

Pınar Su ve İçecek, Türkiye'nin ilk vegan sertifakalı içeceklerini Türkiye Vegan Derneği'nin evsahipliğindeki Dünya Vegan Günü 2019 etkinliğinde tanıttı.

Pınar Su ve İçecek, Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş ve Uluslararası Vejeteryanlar Bİrliği'nin verdiği V-label vegan sertifikasına sahip Türkiye'nin ilk limonatası olan Pınar Limonata'yı, ilk gazlı içeceği olan Pınar Frii 'yi ve ilk fonksiyonel içeceği olan Pınar Yeni Nesil Yaşam Pınarım'ı sergileyerek katılımcılara tanıttı.

Vitamin ihtiyacının yüzde 40 karşılanıyor

Türkiye'nin ilk Vegan Sertifikalı limonatası olma özelliğini taşıyan Pınar Limonata pancar şekeri ile tatlandırılarak doğal kaynak suyu ile üretilmekte. Vegan sertifikasına sahip olan Pınar Frii, doğal kaynak suyu ve meyvelerin lezzetinden oluşur. 250 ml şişe ile günlük vitamin ihtiyacının % 40'ını karşılayan Pınar Frii'nin kırmızı üzüm (B6 ve B12 vitamin içerikli), misket limon (C vitaminli), mandalina (C vitaminli), kavun (C vitaminli) ve nar (B vitaminli) gibi seçenekleri bulunmakta.