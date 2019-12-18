Plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan İrkin, gıdaları saklamak için kullanılan plastik saklama kaplarının, sağlığa zararlı olduğunu açıkladı.

Plastiğin içerisindeki maddelerin, endokrin sistemini bozucu kimyasallar barındırdığını söyleyen Prof. Dr. İrkin turşu, salça, yoğurt, sıvı, peynir gibi asitli gıdaların kesinlikle plastik kaplarda saklanmaması gerektiğini belirtti. Evlerde, genellikle birçok gıdayı saklamak için kullanılan plastik saklama kaplarının, sağlıksız olduğu ortaya çıktı. Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan İrkin, plastikten yapılan saklama kaplarının içerisinde bazı kimyasalların bulunduğunu açıkladı. Plastiğin içerisinde bulunan maddelerin, endokrin sistemini bozucu kimyasallar barındırdığını söyleyen Prof. Dr, İrkin, bunun da nörolojik hasarlar, kalp damar hastalıkları hatta kansere kadar varan sonuçlar yaratabileceğini ifade etti. Saklama kaplarına konularak depolanacak besinlerin doğru seçilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. İrkin, "Uygun besinleri bu kaplarda saklamazsak, kimyasallar bu ürün içerisinde çözünerek metabolizmamıza geçebilir. Daha sonrasında endokrin sistem bozulur. Bu da sağlık açısından zararlara yol açıyor" dedi. Asitli ürünler, turşu, salça, yoğurt, sıvı, peynir gibi gıdaların kesinlikle plastik kaplarda muhafaza edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. İrkin, yine saklanan ürünlerin uzun süre saklama kaplarında kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

Plastiklere doğru besinler konulmalı

Prof. Dr. İrkin, salamura yaprak, zeytin gibi gıdaların genelde yumuşak plastiklerde saklandığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer ürünleri plastiklerde uzun süre depolarsak, bu kaplarda bulunan kimyasallar, ürüne geçiyor. Bu geçişleri kolaylaştıran ürünler var. Su şişesine sıvı yağ koyarsanız, o zaman kutudaki kimyasallar çözünüyor ve sağlığa zarar veriyor. Mümkünse bu tür asitli ürünleri saklarken cam kaplar tercih edilmeli. Yine sıcak yiyecekleri plastik kaplarda kesinlikle depolamıyoruz. Salamura yapılıyor. Plastiklerin içlerine konuyor. Zeytinler de öyle. Bu tür gıdalar yumuşak plastiklerde saklanmamalı. Doğru besinleri plastik kaplarda saklamalıyız. Bazı kuru gıdalar olabilir. Örneğin bakliyat, kuru makarna plastiklerde saklanabilir. Yağ ve asit olmayan besinleri saklayabilirler."

Bazı plastiklerin arka yüzünde kadeh ve kaşık ambleminin bulunduğunu, bunun o plastik için "Gıdayla teması uygundur" anlamına geldiğini söyleyen Prof. Dr. Reyhan İrkin, "Gıdayla teması uygun olan plastikler var. Ama uzun süre gıda saklandığında, ürünlere kimyasal geçiş sağlanıyor. Yine teflon tava ve tencerelerin altında polimer olarak plastik bulunuyor. O nedenle teflon tava veya tencereler çizilmiş ise bunları kullanmayın. Çünkü oradan da plastik migrasyon (kimyasal geçişi), ürünün içerisine geçiş yapmış oluyor. Cam malzemeler kullanabilir ama kapağına dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bazı kadınlar evlerinde konserve yapıyor, cam şişe içerisine ürünü koyuyor ve kapağını kapatarak kavanozu ters çevirip saklıyor. Bu da çok sağlıklı değil. Sıcak ortamda, kapaktaki plastikten ürüne migrasyon geçmiş oluyor" dedi.