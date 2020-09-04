Prof. Dr. Cankurtaran acı durumu açıkladı: Ankara Wuhan oldu

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, koronavirüs salgınında vakaların en fazla arttığı illerden olan Ankara'nın salgının çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentine dönüştüğünü belirtti.

Cankurtaran,” 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara’da sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı." dedi.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Bölge Gündem Haber’in sağlık kategorisinde yayımlanan habere göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , salgının birinci dalgasında tedbirlere uyulmadığı için ikinci bir pik yaşandığını kaydetti. Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illerin başında Ankara'nın olduğunu belirterek, kullanıma kapatılan bazı hastanelerin de tekrar kullanıma açılacağını açıklamıştı. Ankara'daki son durum hakkında Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirme ve öneri yaptı. Cankurtaran, " Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara’da sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın insiyatifine bırakmak yanlış." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 927 test yapıldı, 1596 kişide Kovid-19 tespit edildi.Son 24 saatte 45 hasta vefat etti, 947 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 246 bin 876'ya çıktı.Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, vaka sayısı 273 bin 301, vefat sayısı 6 bin 462 olarak kayıtlara geçti.Ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ BİNİN ÜZERİNDE"

Bakan Koca, verilere ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisiyle salgın yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri http://covid19.saglik.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız binin üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu, tedbirle mümkün. Güç tedbirde."

Kaynak: Bölge Gündem Haber



