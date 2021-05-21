Prof. Dr. Şahin Türkiye'ye söz verdi: Aşı için gece gündüz çalışacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada 120 milyon doz Biontech aşısının 4 ay içinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklamaya video konferans yöntemi ile Biontech firmasının Türk ortaklarından olan Prof. Dr. Uğur Şahin de katıldı. Yapılan açıklamada Türkiye'ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz aşının iletileceği, Eylül ayına kadar ise toplamda 120 milyon doz aşının gönderileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısına, Alman Biontech firmasının Türk ortakları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci çifti de katıldı. Bakan Koca, toplantının ardından, video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Prof. Dr. Şahin ile birlikte kamera karşısına geçerek açıklama yaptı. Bakan Koca, kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptıklarını, bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısının 10 binin altına indiğini, bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti. Bakan Koca, Biontech aşısı ile ilgili 27 Aralık'ta ilk anlaşmayı yaptıklarını hatırlatarak, "Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az iki kere telefonla görüşmelerimiz oldu. 60 milyona, devamında 90 milyona, en son 120 milyon dozda anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu" dedi.

ŞAHİN: 120 MİLYON DOZ OLARAK İMZA ATTIK

Prof. Dr. Şahin de "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanın anlattığı gibi aralık ayından beri konuşuyoruz 'Türkiye'ye aşıyı nasıl iletiriz' diye. Aralık'ta ilk defa 1,5 milyonu konuştuk ve sayın Bakanım sağ olsun her 2-3 haftada istediği dozları yükseltti. Bugün tamamı 120 milyon doz olarak imza attık ve çok mutluyum. Türkiye'ye haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

'HASTALIĞI GEÇİRENLER İÇİN 1 DOZ YETERLİ OLABİLİR'

Prof. Dr. Şahin, bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneylediklerini kaydederek, "Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir. Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra. Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşların zamanında aşı olması gerekiyor" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

Prof. Dr. Şahin, Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istediklerini kaydederek, "Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için" ifadelerini kullandı.

'EYLÜL'DE 120 MİLYONA TAMAMLANACAK'

Bakan Koca, yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umduklarını anlatarak "Aşının gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini biliyoruz. Altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim 1-1,5 hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. Eylül sonuna kadar bu tedarikin tamamlanacağı, ilk haziran ayı itibarıyla 6,1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. Artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu. Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklardan ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Bakan Koca, artık yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemden çıkarmanın ana hedef olacağını ifade ederek, "Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

YERLİ AŞIDA FAZ-3 İKİ HAFTA SONRA

Bakan Koca, yerli aşıda faz-3 çalışmasının iki hafta içinde başlayacağını öngördüklerini aktararak, "Haziranın başında başlayacağını düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz, üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçları olumlu olursa haziran başında biz faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Üç tane aşımız daha var, 2 tanesi inaktif, 1 tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek başarılı olursa faz-2 çalışmaları peyderpey başlamış olur" dedi.