Prostat, kabus olmaktan çıkıyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Sınık, prostat hastalıklarının erkeklerde en sık görülen hastalıklar arasında olduğunu belirterek, erkeklerin 50 yaşından itibaren yılda 1 kez prostat kontrolü yaptırması gerektiğini söyledi

Sınık, modern teknoloji ile birlikte prostat ameliyatlarının daha etkin ve güvenli hale geldiğini kaydetti. Denizli Odak Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Sınık, prostat hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Prostat büyümesinin erkeklerin yaşam kalitesini düşüren önemli bir rahatsızlık olduğunu kaydeden Sınık, prostat kanserinin de en çok görülen kanserler arasında olduğuna dikkat çekti. Sınık, erkeklerin hiçbir şikayeti olmasa dahi 50 yaşından itibaren yılda bir kez prostat kontrolü yaptırması gerektiğini söyledi.

Lazerle prostat cerrahisi yöntemi HoLEP ile artık prostat ameliyatlarının daha etkin ve güvenli hale geldiğini ve komplikasyon riskinin azaldığını kaydeden Prof. Dr. Zafer Sınık, bu ameliyatla prostatın tekrarlama durumunun çok azaldığını ve hastanın 2 günde sonda çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi. Prof. Sınık, şu bilgileri verdi:

Prostat nedir?

Prostat mesanenin çıkışında bulunan bir yardımcı üreme bezidir. Meniye katkıda bulunan, sperm hareketinin daha iyi olmasını sağlayan bir bez. Anne karnındayken oluşuyor, ergenlikte büyüyüp normal boyutunu alıyor (15-20 gram), sonra büyümesi duruyor. Ancak yaşlanma ile birlikte ve erkeklik hormonunun etkisiyle, tam sebebi bilinmeyen şekilde yeniden büyümeye başlıyor. Büyüdüğünde 200 grama kadar çıkabiliyor. Büyüklüğünden bağımsız olarak da sıkıntı yaratabiliyor.

Prostat büyüdüğü zaman; tam mesanenin çıkış noktasında olduğu için ve içindeki idrar tutmayı sağlayan kaslardan dolayı kasılarak ya da prostatın büyümesi sonucu direnç oluşturarak rahat idrar yapmayı engelliyor. Sonuç olarak; idrar yaparken zorlanma, kesik kesik idrar yapma, tam boşaltamama sorunu ortaya çıkıyor. Eğer büyüyen prostat mesaneye etki ederse; sık idrara gitme, sıkışma hissi, kaçıracakmış gibi olma, gece sık idrara kalkma gibi problemler görülüyor.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Toplumda ‘idrar yapmayla ilgili şikayetim yok, öyleyse doktora gitmeme gerek yok’ gibi bir algı var. Bu yanlış. Çünkü kötü huylu tümör kabukta oluştuğu için, idrar yoluna baskı yapmadığından belirti vermiyor ve sinsi bir şekilde ilerliyor. Belirti verene kadar dışa yayılabiliyor ve tedavi aşamasını geçebiliyor. İdrar yapmayla ilgili şikayetinizin olmaması prostatınızda kötü huylu bit tümör olmadığını göstermez. Bu nedenle 50 yaşını geçen erkeklerin, hiçbir şikayeti olmasa da yılda bir kez prostat kontrolüne gitmesi gerekiyor. Genetik faktörler de söz konusu olduğu için, babasında prostat kanseri görülen bireylerin ise 40 yaşından itibaren takip edilmesi gerekiyor.