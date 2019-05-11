Ramazan'da uykusuzluk inmeye neden olabilir

İnmenin doğru ve erken müdahale ile tedavi edilebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, '10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü'nde önemli uyarılarda bulunarak, "Ramazan'da ağır yemekler kalp krizi ve inme riskini arttırabilir. Uykusuzluk ve uyku apnesi de inmeyi etkileyen faktörler arsında gösterilir. Uyku apnesi olanlarda ani damar tıkanması veya beyin felci geçirme ihtimali dört kat artmaktadır" dedi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, "Türkiye'de her yıl 200 bin kişi inme geçiriyor. Beyin damarlarının ani tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan hastalık neredeyse 60 bin kişiyi canından ediyor, ya da felç sebebiyle yatağa mahkum bırakıyor. Batı'da inme sıklığı 70 yaşından sonra artarken, Türkiye'de ise 50-60 yaşlarından itibaren belirgin şekilde artış görülüyor. İnme, bu nedenle ülkemizde kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan ölüm nedeni olarak kabul ediliyor. Hastaya ilk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi hayati önem taşıyor. Tedavi edilen 3 hastanın 1'i tamamen eski hayatına dönebiliyor. Bu nedenle inme geçiren kişinin, BAVİM yani Beyin Anjiyografi ve İnme Merkezi olan bir hastaneye kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Hiç gecikmeden

İnmeden şüphe etmenin çok kolay olduğunu söyleyen Krespi, "Bir insanın dudakları ve yüzünde kayma olmuşsa, bir kolu ve bacağı tutmuyorsa, konuşması bozuk veya görmede kayıp yani geçici körlük olmuşsa inmeden şüphe edilir. Önemli olan, inme olasılığından şüphe edilmesi ve bu durumda bir dakika bile gecikmeden en yakın acil servise ulaşılmasıdır. Ayağa kalkmaya çalışan bir insan kalkamıyorsa, kollarını havaya kaldıramıyorsa, kelimeler ağzından düzgün çıkmıyorsa ya da düzgün cümleler kuramıyorsa felç geçiriyor demektir" diyerek uyarılarda bulundu.

Yaş, genetik, ailesel özelliklerin yanı sıra hipertansiyon, şeker ve kalp damar hastalıkları ve kolesterolün inmeye neden olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yakup Krespi, özellikle Ramazan beslenmesine dikkat çekerek, "Bu saydığımız kronik hastalıklarınız varsa, özellikle iftarda yediklerinize çok dikkat etmeniz gerekir. 17 saat açlığın ardından, ağır yemekler yemek kalp krizi ve inme riskini arttırabilir. İftardan sonra yaktığınız bir sigara beyin kanaması, kalp krizi ve felç geçirmenize yol açabilir. Uykusuzluk ve uyku apnesi de inmeyi etkileyen faktörler arsında gösterilir. Uyku apnesi olanlarda ani damar tıkanması veya beyin felci geçirme ihtimali dört kat artmaktadır. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca uyku düzeninize dikkat etmenizde yarar var" ifadelerini kullandı.