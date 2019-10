Rastgele alınan ilaçlar kalp ritmini bozuyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, rastgele alınan grip, nezle ilaçlarının kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabildiği uyarısında bulundu, 'Özellikle 65 yaş üstü bireyler korunmak için grip aşısı olmalı' dedi.

Kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp atımı düzensizlikleri, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bacak damarlarının tıkanması gibi birçok kalp damar hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Nail Çağlar, 'Her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp damar hastalığı tanısı konuyor. Bunlardan 150 binden fazlası da hayatını kaybediyor' dedi.Kalp damar hastalarının doktor kontrollerini aksatmaması, ilaçlarını düzenli kullanması ve doktorun yazdığı koruyucu diyet listesine uyması gerektiğini vurgulayan Çağlar, şu bilgileri verdi: 'Diyet listesi prensip olarak Akdeniz diyeti adını verdiğimiz şey. Kişiler, bunu uygularsa yetiyor. Çünkü diyetin içinde yumurta, et, balık her şey var. Sadece işin sırrı bunları dengeli yemek. Ayrıca sigara bırakılmalı, alkol tüketimi kısıtlanmalıdır. Tuz kısıtlaması çok önemlidir. Türkiye'de günlük kişi başına tuz tüketimi miktarı genellikle 18-20 gram. Oysa kullanılması gereken 5-6 gram."

Yürüyüş çok önemli

Haftada en az 150 dakika yürüyüş tavsiyesinde bulunan Çağlar, 'Özellikle kalp yetmezliği olan kişiler, haftanın 5-6 günü kalp hızı biraz daha hızlı olacak şekilde yürümeli' dedi.Kalp yetmezliği olan hastaların bağışıklık sisteminin düşük olduğuna dikkati çeken Çağlar, '65 yaşını geçen herkese bu aşıları tavsiye etmek lazım ama kalp hastaları, özellikle kalp yetmezliği olan hastaların ölüm nedenlerinden biri ciddi enfeksiyonlar zatürredir. Onun için bu kişilerin aşı olmaları çok önemlidir. Zatürre aşıları iki türlüdür şu an. Biri 5 yıllık, biri de ömür boyu koruyanlar olmak üzere. Hangisi uygunsa, biz hastalarımıza tavsiye ediyoruz' dedi.

Çağlar, kalp hastalarının rastgele grip, nezle ilaçları kullanmaması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: 'Rastgele grip, nezle ilacı kullanmak kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir. Çünkü bunların içindeki 'psödoefedrin' ve 'efedrin' adı verilen damar büzücü maddeler, ritim bozukluğu, kan basıncı yüksekliği yapabiliyor. Bu, herkes için geçerli bir şey. Bu durum, kalp hastalarında daha da belirgin gözlemlenebilir. O yüzden özellikle kalp hastalarının doktorlarına danışmadan bu tip ilaçları kullanmamaları gerekiyor.'

Sıvıyı azaltmayın

Kalp yetmezliği olan hastaların sıvı kısıtlamasına gitmemesi gerektiğini de belirten Çağlar, "Hastalar, sıvı kısıtlamasına gidiyor. Sıvı tükettiklerinde kalp yetmezliğinin artacağını düşünüyorlar. Böyle doğru bilinen bir yanlış var ama hastaların normal şekilde sıvı almaya devam etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.