Regl döneminde aşırı tuzlu ürünler şişkinlik yapıyor

Pek çok kadının abur cubur olarak nitelendirilen sağlıksız gıdaları regl döneminde daha çok tercih ettiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Soner Pul, “Bu dönemde cips türü gıdaları tüketme isteği artabilir. Fakat bu gıdalar ruh halini anlık olarak iyileştirse de regl semptomlarını kötüleştirebilir. Aşırı tuzlu ürünler tüketmek midede şişkinlik oluşturur. Ayrıca progesteron ve östrojen hormonları, ödemi artırır. Paketli tuzlu gıdalarda sodyum oranı yüksektir. Sodyum oranı yüksek olan yiyecekler de şişkinliğe neden olur” dedi

Kadınlarda regl döneminin zor bir süreç olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Soner Pul, bu dönemde kaçınılması gereken besinler hakkında bilgi verdi.



“BESLENME DEĞİŞİKLİĞİ HORMONLARDAN ETKİLENEBİLİR”



Normal zamanda rahatsız etmeyen konuların regl döneminde rahatsızlık verebileceğini söyleyen Op. Dr. Soner Pul, “Bu dönemde şişkinlik, karın ağrısı, kramplar, depresif ya da sinirli ruh hali baskın olabilir. Genelde de pek çok kişi ruh halini iyileştirmek için beslenme düzeninde de değişiklikler yapabilir. Abur cubur ağırlıklı bu beslenme düzeni kısa süre içinde rahatlatıyor gibi görünse de vücutta farklı sorunlara da neden olabilir. Temelde iki kadınlık hormonu, östrojen ve progesteron, ay boyunca yükselip alçalarak adet görme ve yumurtlama döngüsünün devamını sağlarken; bu hormonlar ruh halimizden fiziksel görünüşe kadar pek çok şeyi etkileyebilir. Beslenme değişikliği de hormonlardan etkilenebilir” dedi.



“TUZLU YİYECEKLER ÖDEME SEBEP OLUYOR”



Op. Dr. Soner Pul, pek çok kadının abur cubur olarak nitelendirilen sağlıksız gıdaları regl döneminde daha çok tercih ettiğini söyleyerek, regl döneminde kaçınılması gereken besinleri şöyle açıkladı:



“Genelde regl dönemlerinde tuzlu yiyeceklere meyil olur. Örneğin cips türü gıdaları tüketme isteği artabilir. Fakat bu gıdalar ruh halini anlık olarak iyileştirse de regl semptomlarını kötüleştirebilir. Aşırı tuzlu ürünler tüketmek midede şişkinlik oluşturur. Ayrıca progesteron ve östrojen hormonları, ödemi artırır. Özellikle kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, ödem yapma özelliği nedeniyle regl döneminde şişkinliğe yani ödeme yol açar. Paketli tuzlu gıdalarda sodyum oranı yüksektir. Sodyum oranı yüksek olan yiyecekler de şişkinliğe neden olur. Bu nedenle aşırı tuzlu besinlerden kaçınmak daha doğru olur.”



“RAFİNE ŞEKERDEN UZAK DURUN”



Rafine şekerle dolu yiyecekler yemenin, kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa neden olduğunu söyleyen Op. Dr. Pul, “Bu durum günün ilerleyen saatlerinde de şekerin düşmesine neden olur. Böylece regl dönemindeki ruh halinin değişimine, yorgunluğun artmasına sebep olabilir. Yapılan araştırmalara göre bu süreçte daha şekerli gıdalar tüketen kadınların daha az şekerli beslenenlere göre daha fazla regl sancısı çektiği görülmektedir. Bu süreçteki tatlı isteklerini meyveler, doğal tatlandırıcılar veya protein ve lif dengesi olan atıştırmalıklarla bastırmaya çalışmak, stabil kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olurken, ruh halini de dengeleyebilir” diye konuştu.



“YAĞDA KIZARTILAN BESİNLER KRAMPLARA YOL AÇAR”



Yağda kızartılan yiyeceklerin de regl döneminde kaçınılması gereken gıdalardan olduğunu belirten Op. Dr. Pul, “Derin yağda kızartılmış yiyecekler, daha yağlı et parçaları, işlenmiş süt ürünleri ve şekerlemeler gibi doymuş yağ oranı yüksek olduğu için vücutta iltihaplanmayı artırabilir. Bu da kramplar, şişkinlik ve hassasiyet gibi dönemle ilgili semptomları şiddetlendirebilir” dedi.



“BİTKİ ÇAYLARI TÜKETMEK REGL SEMPTOMLARINI DAHA RAHAT YÖNETMEYE YARDIM EDER”



Kafeinli içeceklerin kaygıyı artırmakla birlikte uyku düzenini bozabildiğini söyleyen Op. Dr. Pul, “Menstrüasyon sırasında, hormonal dalgalanmalar olabildiği için, kafein tüketimi meme hassasiyeti, sinirlilik ve uyku bozuklukları gibi semptomları yoğunlaştırabilir ve kaygıyı artırarak ruh sağlığını etkileyebilir. Bu süreçte bitki çayları tüketmek regl semptomlarını daha rahat yönetmeye yardım eder. Kafeinin yanında gazlı içecekler de şişkinliğe neden olduğu için regl döneminde tercih edilmemesi gereken ürün grubuna girmektedir. Regl dönemini daha rahat geçirebilmek için kabuklu yemişler, lif oranı yüksek besinler, sağlıklı yağlardan oluşan bir diyet, ızgara ya da buharda pişirilen yiyecekler tüketmek uygun olacaktır” şeklinde konuştu.