Rehavet, işleri zorlaştırdı

Salgının başladığı Mart ayından bu yana vaka ve temaslı takibi yapan filyasyon ekipleri, vatandaşın artık koruyucu önlemlere dikkat etmemesi nedeniyle pozitif vakadan çok, temaslıların takibi ile mesai harcıyor. Pandeminin altıncı ayında, İstanbul’daki filyasyon ekiplerinin, içinde nefes almanın bile zor olduğu koruyucu ekipmanlarla Ağustos sıcağında dahi devam eden Kovid mücadelesini görüntüledik.

Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kırklar, “Salgının ilk aylarında İstanbul’da vaka oranı daha yüksek, temaslı oranı çok düşüktü. Şimdi pozitif vakadan daha çok temaslı ziyaretine gidiyoruz. Bu da vatandaşların artık kurallara özen göstermediğini gösteriyor” dedi.

Nisan ayında 4 bin 600 olan Türkiye genelindeki filyasyon ekiplerinin toplam sayısı bugün 9 bin 344’e ulaştı. İstanbul’da ise sahada 700 filyasyon ekibinin yürüttüğü salgınla mücadele, yaklaşık 2 bin 100 sağlık çalışanı ile gerçekleştiriliyor. Mücadelenin sahadaki neferleri olarak ilk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana durmaksızın mücadele veren filyasyon ekiplerinin çalışma protokolleri çok fazla değişmese de izleme aldıkları vakaların niteliği değişti.

Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kırklar, kendi bölgelerinde 30 ekipten oluşan filyasyon ordusu ile yaklaşık 90 sağlık çalışanının, ilçeyi vaka ve temaslılarına yönelik sokak sokak taradığını anlatarak “Salgının ilk aylarında İstanbul'da pozitif vaka sayımız gerçekten fazlaydı. Ama buna rağmen temaslı sayımız çok azdı. Çünkü insanlar o zamanlar bu işi ciddiye aldı, kurallara uydu ve daha izole bir yaşam sürdü. Mesafeye dikkat ettiler, maske kullanmaya özen gösterdiler. Ama şu anda maalesef pozitif vaka oranımızın daha düşük olmasına rağmen temaslı vaka oranımız çok yüksek. Bu da şunu gösteriyor; vatandaşlarımız artık dikkat etmiyor. Pozitif vakaların maskesiz bulunduğu ortamlardaki herkesi biz temaslı olarak izlemlerimize eklemek zorunda kalıyoruz. Bu, hem sağlık çalışanlarının iş yükünü artırıyor, hem çok ciddi bir halk sağlığı sorunu yaratıyor” dedi.

Tüm ülkeler öğrendi

Filyasyonun Türkiye’de tüberküloz, kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar açısından zaten uygulanan, kaynağı ve temaslıyı bulmaya yarayan bir uygulama olduğunu anlatan Dr. Kırklar, “Korona döneminde Sayın Bakanımızın açıklaması ile birlikte tüm Türkiye filyasyonu öğrendi. Sahada görev yapan sağlık mensuplarımız bu işi yapıyor ve cephede en önde savaşan askerler gibi korona salgınında en önde mücadele veriyor. Filyasyonda pozitif vaka veya testi negatif çıksa da akciğer tomografisi Kovid ile uyumlu vakalar, elektronik ortamda her ilçenin sistemine düşer. Biz de bunların adreslerini belirleyip telefonla arayarak önce bilgilendirip ardından adreslerine giderek izlemlerini başlatırız. Ziyaretlerimizde uyulması gereken izolasyon kurallarını anlatıp, temaslı kişileri tespit ederiz ve onları da sisteme ekleriz. Kişide eğer komorbidite dediğimiz altta yatan bir hastalık yoksa, evde ilaç tedavisine başlarız ama genel durumu kötüleşmeye başladıysa, semptomları varsa uygun şartlarda hastaneye yönlendirmesini yaparız. Daha sonra aynı süreçleri temaslılar için de işletiriz. Onların da 14 gün izolasyonda kalmasını, bir semptom gelişirse mutlaka bize ulaşmaları gerektiğini belirtiriz” diye konuştu.

