Renk düzensizlikleri neyin habercisi?

Dr. Sevgi Ekiyor, "Cilt temizliği yaparken aynı anda gençleştiren ve ciltteki problemleri gideren bir antiaging bakım sistemidir.

Basınçla püskürtülen vakumlu bir başlıkla ölü dokular aspire edilerek temizlenirken, aynı başlıkla cilde antioksidanlar, peptidler ve hyaluronik asit pompalanarak cilt yenilenir. Cilde kazandırdıkları: 1. Detoksifikasyon, 2. Rejüvenasyon, 3. Koruma" dedi. Dr. Sevgi Ekiyor, vücuttaki renk düzensizliklerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dört aşamadan oluşan vortex- fusion teknolojisi ile yapılan cilt bakım yöntemi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dr. Ekiyor, "Bakım sonrası cilt problemine göre mavi yada kırmızı LED tedavisi uygulanır. Cilde uygulanan serumlarla cildi aynı anda hem temizlemeye hem de nem kazandırmaya olanak sağlayan bir yöntemdir. Hydrafacialin en büyük artılarından biri de rutin cilt bakımlarından daha yüksek oranlarda serumlar emilim gösterebiliyor.

Gerekli görülen durumlarda elmas başlık ile peeling seçeneğinin ve akneli ciltlerde mavi -kollajeni eksilen ciltlerde kırmızı ışık uygulamalarının da aynı seansta tedaviye eklenebilmesi ise diğer uygulamalardan ayırt edici özelliğini oluşturmaktadır. Tüm cilt tipleri için uygun olan bu yöntemi en hassas cilt tiplerinde bile güvenle kullanılabilmektedir.

Cihazın solüsyonların hastanın tedavi planlamasına göre değiştirilebilinmektedir. Ortalama 20-25 dakika süren bu bakım, iki saatlik normal bir cilt bakımının çok üzerinde etki ve konfora sahiptir" diye konuştu.

Dr. Sevgi Ekiyor, Hydra Facıal aşamalarını ise şöyle aktardı:

Hydrapeeling : Peeling işlemi normal prosedürde vakum ve sıvı kullanılarak yapılır. Leke, akne izi ve kalın-gözenekli ciltlerde, tahrişe yol açmadan, elmas başlıklar kullanılarak cildin üst tabaklarının mikrodermabrazyonu sağlanır.

Nemlendirme : Özel spiral dizaynı sayesinde nemlendirici solüsyonlar, antioksidanlar, hyaluronik asit ve peptidler cilde uygulanır.

Led Terapi: Sivilceler için mavi; ince kırışıklıklar için kırmızı led tedavisi yapılır. Mavi ışık akneyi oluşturan bakterileri yok ederek porları temizler. Kırmızı ışık elastin-kollajen lifleri uyararak yenilerini sentezletir ve cildi sıkılaştırır. Bakımdan hemen sonra ince kırışıklıklar kaybolur."

Dr. Sevgi Ekiyor, "Tıkalı ve genişlemiş gözenekler, siyah noktalar, Kuru nemsiz cilde nem kazandırmak, Güneş hasarı, İnce çizgiler, Renk düzensizlikleri ve Akne. Hydradermabrazyon yöntemi ilk defa cilt temizleme, soyma, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık, güzel ve genç bir cilde konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayan sıvı-mikrodermabrazyon teknolojisi Hydra Facial ile cilt kırışıklıkları, yüzeyel cilt lekeleri, yağlı cilt problemleri ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar alınır" açıklamalarında bulundu.

Dr. Ekiyor, rutin cilt bakımından farkını ise şöyle aktardı:

"Acısız, ağrısız, hızlı, hiçbir yan etkisi yok, her cilt rengine ve tipine, yaz ve kış uygulanabilir, elle temizleme veya komedonpresin yol açtığı tahriş yok, ardından hemen makyaj yapılabilir, çok kısa ( ortalama 20 dakika), kalıcı sonuç. Önerilen seans sayısı, haftada 1 şeklinde, 4 ile 6 seanslık bir kür idealdir. Sonucun korunması için ayda bir tek seans yapılması önerilir."