Robotik cerrahi hizmete başladı

Gözde Grubu'nun sağlık alanında 100 milyon dolarlık yatırımla İzmir'e yeniden kazandırdığı Alsancak Özel Sağlık Hastanesi, hizmete yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren robotik cerrahi ameliyatıyla başladı.

Özel Sağlık Hastanesi'ni, sadece İzmir, Ege ve Türkiye'den değil, yurtdışından gelecek hastaları da sağlıklarına kavuşturacak tam bir teknoloji ve sağlık üssü olarak planladıklarını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "İlk ameliyatımız da robotik cerrahi konusunda yurtiçi ve yurtdışında önemli deneyimleri bulunan ve bu konuda eğitimler de veren Prof. Dr. Burak Turna'nın başkanlığındaki robotik cerrahi ekibimizin gerçekleştirdiği ve zorluk, teknoloji düzeyi çok yüksek bir operasyon oldu" dedi.

Özel Sağlık Hastanesi'nin, yüksek teknolojisi ve deneyimli ekibiyle Türkiye'de örnek gösterilen sağlık kuruluşlarından birisi olmasını hedeflediklerini belirten Kalı, "Sağlıkta çıtamızı daha da yükselttik. Sorumluluğumuzun da farkındayız. Buradan tüm Türkiye ve dünyada, ülkemizin sağlık alanındaki gelişimini gösteren bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Özel Sağlık Hastanesi, teknoloji kullanımıyla dünyada az sayıda kurumun gerçekleştirebileceği zorluk derecesi yüksek tüm ameliyatlarla, diğer tanı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek bir donanım ve kapasiteye sahip" diye konuştu.

Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını da olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Turna da, bu konudaki deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekiple birlikte Özel Sağlık Hastanesi'nde toplum sağlığı için çalıştıklarının altını çizdi.

Turna, "Hekimlik kariyerim boyunca bir çok ilke imza attım. 2012 yılında da Ege bölgesindeki ilk başarılı robotik ürolojik cerrahi operasyonunu gerçekleştirdim. Daha sonra bu alanda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konferanslar vermeye devam ettim. Buradaki çalışma ve deneyimlerimle beraber, Birleşik Krallıkta iki yıl süreyle robotik cerrahi konusunda eğitimler verdim. Bu süreç tamamlandıktan sonra ülkeme dönme kararı aldım. İzmirde Özel sağlık Hastanesinde robotik cerrahi programını kurarak hastanemizdeki ilk başarılı cerrahi operasyona da imza atmış oldum" ifadesini kullandı.

Robotik cerrahinin teknolojik açıdan avantaj sağladığını fakat önemli olanın doktorun ve ekibinin deneyimleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Burak Turna şunları söyledi: "Sadece teknolojik donanım yeterli değil. Teknolojiyi kullanan hekimin bu konudaki deneyimi de çok önemlidir. Biz Özel Sağlık Hastanesinde çok deneyimli cerrahları ve ekibi bir araya getirerek hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Ve bu deneyim Türkiyedeki en önemli serilerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Literatüre göre deneyim her zaman başarılı sonuç alma konusunda belirleyici bir etkendir. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına gireceğiz.

Prof. Dr. Burak Turna, tüm dünyada gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de uygulanan Robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere bir çok avantaj sağladığını söyledi.

Konu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna, şöyle devam etti: "Robotik cerrahi ya da robot yardımlı cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemidir. Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılmaktadır. Geleneksel açık ve kapalı ameliyat teknolojilerinin kısıtlamaları aşılarak karmaşık ameliyatların yapılmasını sağlamaktadır. Bu yöntem genellikle küçük kesilerle robot kolların vücuda müdahalesiyle gerçekleştirilir. Geleneksel yöntemlere göre daha fazla hassasiyet, esneklik ve kontrol sağlayan bu teknoloji hekim hatasını en aza indirir. Küçük kesi ile gerçekleştirilen operasyon hastanın vücudundaki travma ve kanamayı da en aza indirger. Böylelikle hastanın iyileşme ve normal yaşamına dönme süresi de kısalır. Ameliyat sonrasında hasta ve hasta yakınları açısından avantaj sağlar."