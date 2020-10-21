Robotik cerrahi ile hayata tutundu

28 yaşındaki Yasemin Karaman, doğum sırasında ortaya çıkan dirençli tansiyon yüksekliği nedeniyle başvurduğu Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik böbreküstü operasyonuyla tekrar yaşama döndü

Hastada görülen yüksek tansiyonun olası sebeplerini araştıran Özel Sağlık Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay'ın gerçekleştirdiği tetkiklerde Yasemin Karaman'ın böbrek üstü bezlerinde bir kitle olduğu saptandı.

Hastada ilaç tedavisine dirençli tansiyon yüksekliği bulunduğunu belirten Prof. Dr. Makay, kandaki bazı durumlarda potasyum düşüklüğünün de diğer bir gösterge olduğunu söyleyerek, "Böbrek üstü bezlerindeki kitlelerin bir kısmı dirençli tansiyona sebep oluyor. Bunu hormon salgılayarak gerçekleştiriyor. Özellikle genç hastalarda ve aile öyküsü olanlarda uyanık oluyoruz" ifadesini kullandı.

Pek çok avantajı var

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özer Makay "Yaptığımız incelemeler sonucunda hastamızda hormon salgılayan böbrek üstü bezi tümörü olduğu ortaya kondu. İlk intiba olarak iyi huylu bir tümördü. Fakat salgıladığı hormon sebebiyle yüksek tansiyona neden oluyordu. Bu durumda ilaç tedavisinin tek başına yetmeyeceğine karar verdik ve operasyonu gerçekleştirdik.

Robotik kapalı yöntemle başarılı bir operasyon gerçekleştirerek tümörü temizledik. Kendisi de robotik cerrahinin avantajlarından yararlanmak için bu yöntemi tercih etti. Bu operasyonunu en büyük avantajları geleneksel yöntemlerde 2 boyutlu bir görüntüleme yapılırken robotikte ise 3 boyutlu olarak herşeyi olduğu gibi görüyoruz. Bu yöntem el titremesinin de önüne geçiyor. El bileğinden daha kıvrak manevra yapma olanağı sunuyor. Robotik cerrahi derin, dar ve etrafında hayati organların olduğu cerrahilerde ameliyatı kolaylaştırıyor

Hastanın vücudunda daha az travmaya neden olduğu için hem kan kaybını en aza indiriyor hem de iyileşme süresini kısaltıyor. Klinik açıdan baktığımızda hastamız akşama ayağa kalkıyor ertesi gün taburcu oluyor. Bir hafta sonra işine dönüyor " diye konuştu.