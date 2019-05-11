Ruh Sağlığı Hastanesi'nde çalışanların ruh sağlığı bozuldu

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalışanlar eylem yaptı. Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran, "Çalışanlara hakaret, aşağılama, iftira atılıyor. Çalışma koşulları dayanılmaz hale geldi" dedi.

Halil Özcan - Doktor, psikolog, hemşire ve personel yaklaşık 300 kişiyle hizmet veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi çalışanları yönetime tepki için hastane bahçesinde bir araya geldi. Manisa Tabip Odası, meslek örgütleri ve sendikalar öncülüğünde toplanan çalışanlar, başhekimin hastanede huzursuzluk ve gerginlik yarattığını, çalışanlara baskı uyguladığını iddia etti.



Şahut Duran

Özellikle 2016 FETÖ sürecinden sonra yönetimin antidemokratik olarak çalışanları korku yoluyla sindirdiğini ve ezdiğini ifade eden Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran, artık bıçağın kemiğe dayandığına dikkat çekti.

Suskunluk yaşandı

Daha önceki dönemlerde de tepkilerin verildiğini, yönetime muhalefet edilebildiğini anlatan Duran, şöyle konuştu: "2016'da sonra suskunluk oldu. Böylelikle uygulamalar çığırından çıkmaya başladı. Yıllardır emek vermiş hekimler, yöneticilik yapmış kişiler baskı altına alındı. Dayanabilen dayandı, dayanamayan emekliye ayrıldı, istifa etti gitti. Bu hastanede mutlu mesut çalışan insanlar, hastane huzurlu bir yerken bu hale geldi. Tam bir çöküş oldu."

Yöneticiler uzman değil

Bu süreçte gelen yönetimin hastanede çalışmayan, sağlıkla, ruh sağlığıyla ilgisi bulunmayan kişiler olduğunu ileri süren Psikiyatri Uzmanı Duran, "Siyasi bağlantılarla tepeden inme yöneticiler geldi. Bu ekiplerin çalışanlara çok aşağılayıcı tutumları oldu. Baskıdan geçtik artık hekimler, psikologlar, hemşireler ve diğer çalışanlar hakaret ve iftiraya varan muamelerle karşılaştı. Bir kesim susarak gitti ama kalanlar bu şartlarda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Giden gider başkaları gelir

Konuyla ilgili iki üç defa İl Sağlık Müdürü'yle görüştüklerini belirten Duran, "Çalışanların baskı altına alınmasına yönelik tepkilere itiraz ettiler ve 'Giden gitsin, burası güzel bir şehir, başkası gelir' şeklinde açıklama yaptılar. Bunu kabullenemeyiz tabi ki burası kimin yeri? Hoşunuza giden kalsın, gitmeyen kalmasın gibi bir mantığı kabul etmemiz mümkün değil. Vali Bey'le de görüştük. Biz çalışanları dinleyin dedik ama sonuç alamadık. Giden suçlu oldu" dedi.

Hastane küçültüldü

Aynı zamanda Ruh Sağlığı Hastanesi'nde çalışan Dr. Duran, 11 ile ve 15 milyon nüfusa hizmet verdiklerini kaydetti. Durum tespiti yapılmadan hastanenin küçültüldüğünü ifade eden Duran, "Fiziki koşulları yetersiz bunu biliyoruz fakat buna alternatif yaratmadan yaptığınızda baskıyı çalışanlar çekiyor. Bugün mesela acil nöbetçisiyim heryerden arıyorlar. Yer yok diyoruz. Yıllık ortalama 150 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti, 10 binin üstünde yatarak tedavi hizmeti verilmekte. Bunun dışında bölgenin tek adli psikiyatri bölümü bu hastane bünyesinde."

Hastaneye çok yoğun bir talep olduğunu aktaran Duran, "Son bir yıl içerisinde hastanenin 200'e yakın yatağı devre dışı bırakıldı. Bu hastanenin hizmet verdiği sosyal kesim daha çok alt sosyo ekonomik çevreden gelmekte. Bu hastaların gidebileceği başka ruh sağlığı hizmeti verecek merkez olmadığı için ileride büyük sıkıntıları yaşanması olası" diye konuştu.

Vali ve İl Sağlık Müdür hastaneye geldi

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici'nin hastaneye geldiğini belirten Dr. Duran, "Ziyaretlerin konuyla ilgisi olup olmadığını bilemiyoruz. Buraya gelmişken en azından çalışanlara selam vermelerini beklerdik ama yönetim binasına geçtiler. Daha önce planlanmış bir ziyaret de olabilir" dedi.