Saç ekimi operasyonlarının ardından hastalar birçok konuda bilgi sahibi olmak isterler.

Genellikle saç ekimi sonra bere takmak yapılan operasyonu gizlemek için tercih edilen bir yöntemdir. Hasta çevresindeki insanların görüp sorular sormasını istemez ve bunun için yapılan operasyonu kamufle etmek ister. En iyi kamufle yöntemi ise kesinlikle operasyonun görülmemesidir. Bu sebepten dolayı saç ekimi sonrası şapka takmak ya da takmama konusu hastalar açısından cevaplanması önemli sorulardan biridir.

Bere Takılması Sakıncalıdır

Hastanın yapılan operasyonu saklaması için haklı gerekçeleri olabilir ancak kesinlikle uzmana danışmadan kendi vereceği kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmamalı. Uzmanın onayı olmadan yapılan herhangi bir işlemde ekilen saç kökleri boşa gidebilir çünkü saç ekimi operasyonunda hassasiyet şarttır. Saç ekimi operasyonun hemen ardından bere takılması sakıncalıdır.

11 Gün Sonra Takılabilir

Saç Ekimi Sonrası Bere Takılır Mı? sorusunun cevabı bere ya da şapka takımı ancak operasyondan 11 gün sonra takılabilir. Çünkü 11 gün içerisinde takılan bere ya da şapkanın donör alanına zararı olmaz ama ekilen saçlara sürtünme yolu ile zarar verir ve onların açılan kanaldan geri çıkmasına neden olur. Hiçbir şekilde sürtünme işleminin yaşanmaması için ilk günlerde şapka ya da bere kullanılmamalı. Operasyondan sonra geçen 11 gün içerisinde ekilen saçlar tam yerine kaynamaz bu süreç kritik bir şekilde devam eder. 11 günün sonunda artık saç kökleri yeni yerlerine tutunur ve herhangi bir sürtünme olayından kolaylıkla etkilenmez.

Riskli Ve Sakıncalı

11 gün sonrasında da bere kullanmaya başlandığında mümkün olduğu kadar ekim yapılan bölgenin hırpalanmaması için dikkat edilmeli. Bazı zamanlarda hastaya bere ya da şapka kullanımının sakıncalı olmadığı gibi ifadeler kullanılabilir. Ancak hasta bu ifadelere dikkat etmemeli çünkü hiçbir saç ekim uzmanı işlem bittikten hemen 1 gün sonra bere ya da şapka takılmasına onay vermez ve saç ekimi sonrası şapka takmak noktasında riskli ve sakıncalı olduğu konusunda hastaya uyarıda bulunur.

Amaç Ekim Yapılan Bölgenin Korunmasıdır

Şapka ya da bere saç köklerinin alındığı bölgeye hiçbir şekilde zarar vermez ancak amaç ekim yapılan bölgenin korunmasıdır. Bunun için zarar görme ihtimali yüksek olduğundan dolayı ilk 10 gün baş hiçbir şekilde kapatılmamalı tam aksine çok dikkatli şekilde korunmalıdır. Şapka ve bere kullanımına ancak 11 günün sonrasında başlanmalıdır. Operasyon sürecinden sonra yapılan durumu gizlemek için farklı yöntemler de vardır, bunlardan biri de tıraşsız saç ekimi yöntemidir. Ancak tıraşsız saç ekimi yöntemi her hastaya uygulanan bir sistem değildir. Traşsız saç ekimi hakkında daha fazla bilgi almak için https://sachakkinda.com/tirassiz-sac-ekimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Saç Köklerini Oynatabilir Ya Da Bozabilir

Durumu gizlemek için kullanılan yöntemlerden bir diğeri ise saçları hızlı bir şekilde uzatmaktır operasyon yapılan bölgenin gizlenmesi için en sık kullanılan bu yöntem hastaya önerilen uygulamalar arasındadır. 11 gün sonrası kullanılmaya başlanan berede dikkat edilmesi gereken konu berenin gevşek olmasıdır çünkü sıkı bir bere halen tutunma işlemi devam eden saç köklerini oynatabilir ya da bozabilir. Saç ekimi sonrası dikkat edilecekler arasında ilk 10 gün kabukların iyileşmesini geciktirecek ya da travmalara neden olacak durumlardan, güneş ışığından ve darbelerden korunmak gerekir.

Uygun Bir Bere Kullanılmalı

Son yıllarda modern tekniklerle yapılan saç nakli operasyonlarında donör bölgesinde yara izi kalmaz. Ama yine de hasta nakil tamamlandıktan sonra ilk 10 gün dikkatli davranmalıdır. İlk 3 gün kesinlikle sıkı bir bere ya da şapka gibi koruyucular giyilmemelidir. Doktor tarafından bir başlık takılmasına izin verirse dahi saç köklerine zarar verecek bere seçilmemeli riski en aza indirecek uygun bir bere kullanılmalıdır.