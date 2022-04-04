Saç Ekimi Sonuçları Açısından Bakımın Önemi

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Saç ekimi cerrahisinde yılların deneyimiyle uygun fiyatlı saç ekimi işlemlerini sağlayan sağlık kuruluşları en yeni saç ekimi tekniklerini sunuyor. İstanbul saç ekim merkezleri bünyesindeki uzman cerrahlar, her vakayı en baştan ayrıntılı bir şekilde inceleyerek en son tedavi tekniklerini kullanıyor. Saç sorunları için yıllar içinde gelişen tekniklere katkıda bulunan ideal tedaviler öncesinde saç ekimi hakkında sorularınız varsa veya iyi bir aday olup olmadığınız konusunda soru işaretleri taşıyorsanız, bir konsültasyon için randevu alabilirsiniz.

Saç ekimi sonuçları için planlama, yalnızca bu işlemde büyük deneyime sahip bir uzman seçmeyi değil, aynı zamanda ameliyat sonrası süreç hakkında gerçekçi beklentilere sahip olmayı gerektirir. İstanbul saç ekim merkezleri bünyesindeki iyi bir saç ekimi sonrası belirgin bir dönüşümünü görmeniz mümkün ancak saç ekimi ameliyatından sonra odaklanmanızı gerektiren bazı iyileşme aşamaları bulunuyor. Sağlıklı bir iyileşme süreci için önemli noktaları bilmek pişmanlık yaşamadığınız bir ekim prosedürü için elzem.

Ekim sonrası kafanızı nemli tutun

Saç ekim uzmanı, yeni ekilen saç kökleri için nemli bir ortam sağlamak üzere gerekli tüm krem ve ilaçlar konusunda yönlendirme yapmalıdır. Yaygın uygulamalar arasında, ekilen greftleri dehidrasyondan korumak için tuzlu su çözeltisi veya bir merhem ile saçın nemli tutulması belirtilebilir. Bu yönlendirmeyi, ilgili uzman yapmalıdır.

Saç yıkama

Çözeltiyi 1-2 gün kullandıktan sonra saçınızı doğrudan ellerinizle yıkayın. Saçınızı duşun altında yıkamak yerine, duş basıncını azaltmak ve saçınızı nazikçe temizlemek için ellerinizi kullanmak daha iyi olacaktır. Kişi ekim koşullarına uygun hassasiyette bir şampuan kullanmalı ve ardından bir bardak ılık su kullanarak nazikçe durulama işlemi yapmalıdır.

Saç ekimi ve uyku

Saç ekimi ameliyatı olmuş kişiler, yerçekiminin saçlarına verebileceği etkiyi önlemek için yarı dik bir pozisyonda uyumalıdır. Düz yatmak yerine, uyurken yaklaşık 45 derecelik bir dik açıyla yatış pozisyonu izlenmelidir.

Şişkinlik ve tahriş

Saç ekiminden sonra sık ve nazikçe saç temizliği, kabuklanmayı ve kafa derisi kaşıntısını azaltacaktır. Ayrıca ilk üç gece sabit pozisyonda uyumak sıvının alına doğru hareketini kolaylaştıracak ve bu da şişliği azaltacaktır.

Fiziksel egzersizlere dikkat

Ağır fiziksel egzersizi bir süre kısıtlamak ağrı ve şişliği azaltacaktır. Saç ekiminden sonra yürüme, esneme gibi egzersizler yeterlidir. Egzersiz yoğunluğunu 7-10 gün sonra değiştirebilir ve bir sonraki hafta kademeli olarak artırabilirsiniz. Terleme, saç ekimi sonuçları açısından büyük bir risk faktörü değilken yoğun fiziksel efor, ağrı ve iltihabı artıracaktır.

Saç ekimi ameliyatı sonrası beslenme

Yemek düzeni, saç ekimi ameliyatından sonra yeni saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Çeşitli yiyecekler saçınıza dolgun ve sağlıklı büyümesi için ihtiyaç duyduğu temel besinleri vermenize yardımcı olabilir. Bunlardan bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz:

-Somon, ton balığı veya alabalık gibi balıklar.

-Ceviz ayrıca saçınızı hasara karşı korumaya yardımcı olan biyotin, yağ asitleri ve E vitamini açısından da zengindir.

-Yumurtalar, foliküllerinize oksijen taşıyan kükürt, çinko, selenyum ve demir içerir.

-Yaban mersini

-Ispanak



İşlemden sonra saçınızı boyamayın

Arzu edilmeyen saç ekim sonuçları yaratmamak için ekim işleminden sonraki dört hafta boyunca saçınızı hiç boyamamalısınız. Özellikle kadınlar açısından hassas bir durum olabileceğinden önem arz ediyorsa boyamayı işlemden kısa bir süre önce yaptırın. Saç ekiminden kısa bir süre önce saçınızın boyanmasıyla ilgili herhangi bir risk faktörü olmasa da sert kimyasallar sonrasında yapılacak boyamayla ekilen köklerin kalitesini bozabilir. Saç ekiminden sonraki birkaç hafta boyunca yeni ekilen saçlar inanılmaz derecede kırılgan bir durumdadır.

Güneşe maruz kalmaktan kaçının

Saç ekiminizden sonraki ilk iki hafta boyunca ekilen saçlarınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. İşiniz veya başka bir şey için dışarı çıkmanız gerekiyorsa, çok uzun süre dışarıda kalmayın. Tatile gidiyorsanız, aşırı güneş yanığından korunduğunuzdan emin olun ve tüplü dalış yapmayın.

Saç ekimi sonrası saç sağılığınızı nasıl korumalısınız?

Bazen yaşa, diğer genetik faktörlere ve günlük alışkanlıklara bağlı olarak saçlarda hasar ve dökülmeler meydana gelebilir. Sağlıklı yiyecekler yiyorsanız ama yine de görünüşünüzle ilgili sorunlar yaşıyorsanız,

-Vitamin ve mineral seviyenizi kontrol ettirin

-Uzmanınızın önerdiği şekilde besinleri alın.

-Yeni saçınıza verilen zarar miktarını azaltmak için silikon bazlı ürünler kullanmaya çalışın.

-Kuaförünüz ister kesim, ister şekillendirme sırasında saçınıza zarar vermemelidir.

Yani saç ekimi ameliyatından sonra, yeni ekilen saçlarınızla nasıl ilgilenmeniz gerektiğini öğrenmek saç ekim sonuçları üzerinde de etkilidir. Bu aşamada hala kırılgan olan saçların tamamen kök salması için biraz daha özene ihtiyacı oluyor. Sağlıklı ve kapsamlı bir saç bakım rutini benimsemek, hastanın kolaylıkla yapabileceği önemli bazı ipuçlarından oluşur. Saç ekimi sonrası dikkate almanız gereken bazı hususları şu alt başlıklar altında ifade etmek mümkündür.