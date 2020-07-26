Saçta Elektriklenme Sorunu ve Çözüm Önerileri

Saç elektriklenme sorunu birçok kadının, hayatında mutlaka yaşadığı ve çözümünü saçlarını kestirmekte bulduğu aynı zamanda yaşayan her insanı aynaya baktığı her dakika rahatsız eden bir saç problemidir.

İnce telli, uzun saçları olan kadınların daha sık yaşadığı saç elektriklenme sorunu, saçların sağlıksız gözükmesine, şekil almamasına ve zor taranmasına neden olur. Saç elektriklenme sorunu için çeşitli şampuan markaları mevcuttur. İyi bir araştırma doğrultusunda saç bakımı uygulanmasıyla elektriklenmenin önüne geçilebilir.

Saç Neden Elektriklenir?

Saç elektriklenmesinin en temel nedeni saçlarda durgun elektrik oluşmasıdır. Peki, saçlarda neden elektrik birikir? Aslında bu sorunun birçok sebebi vardır. Saçlarımızı yıkamak, taramak, kurutma makinesiyle kurutmak gibi günlük aktivitelerimiz bile saç elektriklenmesine neden olabilir. Örneğin şampuanlama esnasında saçları birbirine sürterek yıkamak, tarama esnasında sentetik tarak kullanmak, saç tipimize ve derimize uygun olmayan şampuan markaları seçimi yapıp bu ürünleri kullanmak… Bunların hepsi saç elektriklenme durumu için birer sebeptir. Saçta durgun elektrik birik ve işte o belalı görüntü ortaya çıkmaya başlar. Tabi saçta elektriklenme durumu sadece bu üç durumla sınırlı değildir. Bu duruma neden olan diğer etkenler şu şekildedir;

Çok sıcak ve çok soğuk havaya maruz kalmak

Saç boyası gibi kimyasal ürünler kullanıp saçın yapısını bozmak

Havadaki nem ve hijyen eksikliği

Saçları her gün yıkamak ve taramak

Saç Elektriklenme Sorunu Nasıl Önlenir?

Saç elektriklenmesine ne iyi gelir? Alınacak bazı önlemler ve uygulanacak doğru bakımlarla birlikte saçların elektriklenmesini önlemek mümkündür. Çok fazla komplike şeyler uygulamaya hele ki sürekli saç kestirmeye gerek yok. İşte sizin için ufak tefek tüyolar

Bazı şampuan markaları özellikle saçlarda kurumaya sebebiyet veriyor ve Saçlarda oluşan kuruma sonucu saç elektriklenme sorununa sebebiyet veriyor. Saçta ki nem oranını arttırmak için Bioblas gibi saçı nemlendirmeye yönelik ürünler tercih edilip, doğal maskeler kullanılarak saçlara bakım yapılmalıdır. Bioblas, doğal içeriği sayesinde saçları nemlendirir ve bakımını yapmaya yardımcı olur. Böylelikle saç elektriklenme sorununun önüne doğru şampuan markası seçimi ile geçmiş oluruz

Çok sık Saç kurutma makinesi ve ısıveren saç şekillendiricilerin kullanımı, saçların yağ dengesini bozabileceği için, çok sık kullanıldığı durumlarda saçlarda kurumaya ve doğal olarak elektriklenmeye sebebiyet verir. Bu yüzden saçların kendi kendine kurumaya bırakılması ve saç şekillendirici ürünlerin kullanımını en aza indirmek saç elektriklenmesi sorununun önüne geçmek için yine basit ama etkili çözümlerden birisidir.

Saç spreyi gibi elektriklenmeyi ve kabarmayı önlemek amaçlı kullandığımız sentetik ürünlerin aslında saçlarımızda ki elektriklenme oranını arttırdığını biliyor muydunuz?

Bir diğer önlem ise saçların yıkanma sıklığının azaltılması. Her gün saç yıkamak hijyen açısından kulağa mantıklı gelen ve bir çoğumuzun özellikle yaz aylarında tercih ettiği bir durumdur. Fakat saçların her gün yıkanması saçlarda ki nem oranını bozabileceği için elektriklenmeye sebep olan faktörlerden biridir. Birçok dermatolog mümkün olunduğu durumlarda, ayda en azından bir hafta gibi bir süre saçların yağlanmaya bırakılmasını ve saçın kendi kendini onarmasını öneriyor.

Kullandığımız plastik taraklar bile saç elektriklenme durumunu tetikleyen faktörlerdendir. Seramik, metal ya da tahta tarak kullanmak saç elektriklenmesini önlemek için alınabilecek önlemlerden birisidir. Dişleri aralıklı olan tarakların tercih edilmesi de saç elektriklenmesini önleyecek faktörlerdendir.

Doğru saç bakım yağlarını kullanmak saçta elektriklenme sorununu önler. Bioblas saç bakım ürünleri, içerisinde bulunan doğal yağlar sayesinde saçta gerekli nemi sağlar ve saçlarda oluşan kurumayı önler.

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