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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşıla

Koronavirüs için aşı kayıtları Sağlık Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu 'aşıla' uygulaması üzerinden yapılacak

12 Ocak 2021 Salı 13:59

Sağlık Bakanlığı aşı kayıtları için 'aşıla' isimli bir uygulama geliştirdi. Buna göre uygulama üzerinden aşı takibi yapılacak. Mobil telefona indirilerek kullanılacak olan uygulama ile koronavirüs aşı kayıtları yapılacak. Burada aşı uygunluğu tespit edilecek sonuca göre kişiye aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Etiketler; #aşıla #sağlık bakanlığı #Koronavirüs
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