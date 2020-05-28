Sağlık çalışanları bekliyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Sağlık alanında 620 bin gencin istihdamını sordu. Bakan Koca, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabilmektedir." Yanıtını verdi. Beko, " Atama erki olmayan Bakan Koca topu taca attı" sözleriyle tepki gösterdi

Beko, "COVID-19 salgını kapsamında sağlık hizmetlerinin aksamaması için yapılması planlanan aday sağlık personeli istihdamına ilişkin, sağlık çalışanı açığının karşılanması doğrultusunda ataması planlanan aday sağlık emekçisi sayısını, sürecin yarattığı aciliyet de düşünülerek, atamalarda izlenecek prosedürde hızlandırıcı mahiyette alınmış tedbirleri sordu. Beko'ya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği üzere, açıktan ilk defa memur veya sözleşmeli personel alımları; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlığımıza ihdas edilen kadro ve/veya pozisyon ile açıktan atama izin sayısına göre ihtiyacın en üst düzeyde olduğu unvan ve branşlardan başlamak üzere optimum faydayı sağlayacak şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabilmektedir. Kadroya ve/veya pozisyona yerleştirme işlemleri, adayın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre tercihleri dogrultusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Alım ilanları; Resmî Gazete, Sağlık Bakanlığı, ÖSYM ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfalarında duyurulmaktadır" dedi.

Atama bekleyen ne olacak?

Bakan Koca'nın yanıtına tepki gösteren Beko, atama erki olmayan Bakan Koca'nın topu taca attığını ve sağlık alanında atama bekleyen 620 bin yurttaşta hüsran yaşattıklarını söyledi. Bakanlıktan gelen yanıtı paylaşan CHP'li Beko, "Dünyanın yaşadığı büyük sağlık krizinde büyük bir imkân olarak karşımızdadır. Devletin sosyal bir hukuk devleti olmasının gereği sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet olarak topluma kesintisiz ve toplum sağlığına koruyucu nitelikte sunuluyor olmasıyla hayata geçirilebilir. Şimdi sayın Bakan istihdam konusunda , "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabilmektedir." sözleriyle topu bir başka bakanlığa atıyor. Biz soruyoruz yanıt gelmeyince yine soruyoruz...Binlerce sağlık alanında atama bekleyen vatandaş ne yapacak şimdi? " diye sordu.

İstihdam öncelikli olmalı

Hasta bireylerin hayata tutunmasını sağlayacak, zorlu görevi üstlenmeye hazır binlerce yetişmiş insanın olduğunu belirten Beko, sağlık alanındaki istihdam konusunun aciliyetine dikkat çekti. Kamusal ve bilimsel nitelikli sağlık hizmeti üretiminin toplum sağlığı açısından önemine değinen Beko, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: " Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kamusal alan hep atama bekliyor ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı'ndan 620 bin gencimiz atama bekliyor. Bu nedenle atama bekleyen sağlıkçılar derhal göreve başlatılmalıdır. Bu alanda uzun zamandır sürdürülen neo-liberal eksende, arz ve sermaye yanlı, özelleştirme destekçisi politikalar krizlerle baş etmeyi imkânsız kalmanın yanında toplumsal güveni ve sağlık alanının yanında diğer sektörler üzerinde de yıkıcı etkilere açık olmayı beraberinde getirmektedir. Topyekûn bir mücadele anlayışıyla girişilen kriz yönetimi süreçleri kısa vadeli olarak sorunların çözülmesiyle büyük ölçekli krizlere bağışıklık üretilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu süreçlerin kalıcı nitelikte hazırlığa ve uzun vadeli programlara bağlı olarak planlanması ve bu doğrultuda harekete geçilmesi ihtiyacı ortadadır. Kamusal nitelikli sağlık üretimini sağlayacak hazır insan gücünün işlerlik kazanması yolunda atılacak adımlara dair kamuoyunda oluşan haklı beklenti ne yazık ki yerine getirilmemiştir."