Sağlık çalışanlarına destek

Üsküdar Üniversitesi, Covid-19 salgını ile birlikte eğitim süreçlerinin aksamaması için farklı kaynaklardan öğrencilere ulaşıyor. Üsküdar Üniversitesi bu süreçte bir yandan öğrencilerin eğitimine hız kesmeden devam ederken; bir yandan da öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını ile birlikte öğrencilerin eğitim sürecinin aksamaması ve psikolojik sağlamlığa katkıda bulunmak için harekete geçti. "Gri Cevher" adında bir online eğitim ve haberleşme platformu ile haftada üç akşam psikoloji lisans ve yüksek lisans öğrencileri, mezunları ve alan çalışanları ile canlı etkinliklerle bir araya geliyor.

Eğlence ve eğitim bir arada

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, öncülüğünde başlatılan proje öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi üzerine etkinlikler diğer üniversite öğrenci ve mezunlarının kullanımına da açıldı. Gri Cevher platformunda tüm etkinlikler ücretsiz ve üye sayısı kısa bir sürede 4000'i geçti. Özellikle pazartesi akşamları canlı yürütülen psikoloji bilgi yarışması katılanlara eğlence ile eğitimi bir arada veriliyor.

Platform üyelerinden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümü çift ana dal öğrencisi Derya Taş, aynı zamanda devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor. Derya Taş, Koronavirüs salgını nedeniyle hastane ortamında geçirdiği zor günlerde Gri Cevher platformu sayesinde dinlenme vakitlerinde bilgi yarışmasına katıldığını, bilgilerini tazelerken stresinin azaldığını belirtti. Taş, "Nöbetteyken denk gelen Kahoot bilgi yarışması stresli ortamdan biraz olsun uzaklaştırabildi ve paylaşılan her şey son derece faydalı" şeklinde konuştu. Derya Taş, kısa da olsa eğlenme ve rahatlama, moral bulma imkânı sağlayan akademisyenlere teşekkürlerini iletti.