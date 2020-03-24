Sağlık için düzenli yaşayın

Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan yaşam standartlarındaki artışın, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşama yol açtığını söyledi.

Birçok insanın hasta olana kadar yaşam tarzına dikkat etmediğini kaydeden Berilğen, sağlıklı yaşamın temel birkaç kuralına uyularak başta diyabet (şeker hastalığı) olmak üzere; önemli sayıda hastalığın önlenebileceğinin altını çizdi. Toplumda hasta olsun olmasın, tüm bireylerin sağlıklı yaşam tarzına ait uyması gereken temel özelliklerin bulunduğunu belirten Dr. Rida Berilğen, özellikle sigara, yanlış beslenme ve egzersiz yetersizliğinin hastalıklara devetiye çıkardığını vurguladı. Sigara içenlerde kalp damar hastalıklarından ölüm riskinin 2 kat arttığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, "Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmasıyla, kalp damar hastalıklarından ölüm riski yarı yarıya azalmaktadır. Pasif içicilik adı verilen sigara içilen ortamlarda bulunma yoluyla oluşan maruziyet de, sigara içimi kadar risk taşımaktadır. Günümüzde geliştirilmiş birçok ilaç ve yöntem, sigaranın bırakılmasını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır" diye konuştu.

Sağlığın temeli beslenme

Beslenmenin sağlıklı yaşamın temel öğelerinden biri olduğunu hatırlatan Berilğen, "Herhangi bir hastalığı bulunmayan bireylerde beslenmenin ağırlığını sebze, meyve, salata, az yağlı süt ürünleri oluşturmalıdır. Haftada en az iki gün balık önerilmektedir. Besinler pişirilirken kızartılmamalı, kavurulmamalı; haşlama, ızgara, fırınlama benzeri yöntemler tercih edilmelidir. Tuz tüketimi günde 5 gramı geçmemelidir. Margarin türevi yağlardan uzak durulmalı, zeytinyağı tercih edilmelidir. Diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklarda daha ayrıntılı diyet bilgileri edinebilmek için doktorlardan bilgi alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Sağlıklı bireylerde haftada 2 buçuk ile 5 saat arası egzersiz yapılması önerildiğini dile getiren Dr. Berilğen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Günlük toplam 30 - 60 dakika egzersiz yeterli olmaktadır. Kilo problemi olan bireylerde bu süre uzatılabilir. Belirtilen sürelerde egzersiz yapamayan hastalarda başlangıçta süre kısa tutularak zaman içinde artırılabilir. Egzersiz programı 5 gün gibi haftanın büyük çoğunluğuna yayılmalıdır. Egzersiz olarak en sık tempolu yürüyüş önerilmektedir. Bunun yanında daha kısa sürelerle ağırlık kaldırma gibi egzersizlerin de yapılması yararlı olabilir. İdeal bir egzersiz orta yoğunlukta olmalıdır. Orta yoğunlukta egzersizle kast edilen yaşa göre maksimum kalp hızının en az % 50'sine ulaşılan egzersizdir. Ek hastalığı bulunan bireylerin egzersize başlamadan önce doktorlarına danışarak bilgi alması, egzersiz ağırlığı ve süresinin doktorlar tarafından yapılan değerlendirme sonrası belirlenmesi daha uygun olabilir" Sağlıklı bireyin vücut kitle indeksinin 20 - 25 kg/m2 olması gerektiğine de değinen Berilğen, şunları söyledi: "Bel çevresi erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80 cm.'yi geçmemelidir. Kan basıncı ölçümleri 140 / 90 mmHg üzerinde olmamalıdır. Seçilmiş bireylerde kan yağlarının ölçümü yapılmalıdır. Tıbbın temel hedefi, hastalıkların önlenmesi olduğundan, her birey sağlıklı yaşam tarzı hakkında doktorundan ayrıntılı bilgi almalıdır"