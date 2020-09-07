Sağlık için obezite tedavisi

Günümüz beslenme anlayışında önemli bir yer tutan işlenmiş ve paketli gıdaların obeziteye neden olduğunu belirten Gözde Kuşadası Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Beyaz, obezitenin, yaşam tarzı değişimi ve tüp mide ameliyatı ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Op. Dr. Beyaz, toplumun büyük bölümünü etkileyen ve küçük yaşlardaki çocuklarda da görülebilen obezitenin özellikle Pandemi nedeniyle evden çıkamayan ve hareketsiz bir yaşam sürdüren insanlarda artış gösterdiğini de ifade etti. Op. Dr. Fikret Beyaz, boy ve kilo oranı gözetilerek hesaplanan vücut kitle indeksi (VKİ) 40'ın üzerinde olanların obez olarak kabul edildiği bilgisini verdi.

Vücut kitle indeksi (VKİ) ne kadar yüksek ise obeziteye bağlı ölüm riskinin de o kadar yüksek olduğunu dile getiren Genel Cerrah Fikret Beyaz, "Obezite tedavisinde altın standart; diyet ve egzersiz yani yaşam tarzının değiştirilmesidir. Bunlarda başarı sağlanamayan hastalarda ise ilaç tedavileri, Mide Bypass Ameliyatı ve Tüp Mide Ameliyatı uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin başında gelir. Tüp Mide ameliyatında midenin yaklaşık %80'inin çıkarılması ile hacmin küçültülmesini sağlanır. Böylelikle hastalar daha az acıkır ve az gıdayla doygunluk hissi yaşar" diye konuştu.

Doyma hissi çabuklaşıyor

Diyabet tip 2 hastalarında obeziteyi kontrol altına alabilmek için Transit Bipartisyon yönteminin kullanıldığını söyleyen Beyaz, tüp mide tedavisiyle birlikte uygulanan bu operasyonun başarılı sonuçlar verdiğininin altını çizdi.

Op. Dr. Fikret Beyaz, şunları söyledi: "Transit Bipartisyon Tip 2 Diyabet tedavisi için geliştirilmiş bir metabolik cerrahi yöntemdir. 10 yıl önce Sergio Santoro tarafından Brezilya'da geliştirilmiş ve yaygın olarak kabul gören bir cerrahi prosedürdür. İnce bağırsakların 1/3 son kısmı mideye alternatif olarak bağlanır. Buradan geçen gıdalar ince barsak hormonlarını uyararak şeker hastalığının kontrolünü sağlar. Tüp mide tedavisiyle birlikte uygulanan Transit Bipartisyon yöntemi ile bağırsağın doyma sinyalini beyne ileten son kısmının bir bölümü mideye yaklaştırılıyor. Böylece doyma sinyali daha çabuk şekilde hissedilerek aşırı yemek tüketme ihtiyacı da ortadan kaldırılıyor. Operasyon yaklaşık 2, 2.5 saat kadar sürebiliyor. Hasta 3 gün içinde taburcu olabiliyor. Transit Bipartisyon ameliyatı, uzman hekimlerin gözetiminde başarılı sonuçlar veriyor"