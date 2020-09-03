Sağlık sektöründe fırsatlar

Türkiye’de genç işsizliğin %27’lere ulaştığı günümüzde, genç istihdamı pandemi sonrası önemi daha da anlaşılan sağlık sektörüne doğru kayıyor.

‘Geleceğin Üniversitesi’ vizyonuyla bu yıl ilk mezunlarını alacak Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, yeni nesil eğitimde artık temel eğitim & öğretim misyonlarına ek olarak iş dünyasının isteklerine de odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Batuhan Özay, özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe ciddi bir açık gözlenmesinin yanı sıra Dezenfeksiyon, Ergoterapi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi bölümlerin de iş olanakları sebebiyle gelecek vadettiğinin altını çiziyor. Bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan Atlas Üniversitesi 6 Eylül’e kadar devam edecek olan kayıt günleri kapsamında online ve birebir görüşmelerde öğrenci adaylarını meslekler, bölüm tercihleri ve Atlas’ın yenilikçi eğitim modeliyle ilgili bilgilendiriyor.

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay; ‘Sağlık alanında nitelikli çalışan açığını doldurmak için buradayız.’

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘istihdam ve mesleği’ birbiriyle çok ardışık kavramlar olarak gördüklerini belirtiyor. Özay, ‘Üniversite kurarken ülkemizin gerçeklerini bilmek ve ihtiyaçlarını göz önüne almak zorundaydık. Bir sektörde fazla istihdam varsa oraya eğilmemizin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Sayılara baktığımızda Türkiye’deki doktor sayısının OECD ortalamasının neredeyse yarısı kadar olduğunu görüyoruz. İhtiyaç ise bunun iki katı. Bu diş hekimliğinde de aynı şekilde. Ergoterapi gibi daha az bilinen bölümlere bakıldığında ise rakamlar daha da düşüyor. Ergoterapistler için özel hastanelerde, çoğunlukla kamuda, onun dışında birçok yerde de iş imkanları ve istihdam açığı mevcut. Sağlık bir ekip işidir. Ameliyata girdiğinizde hemşirelerin, ameliyathane hizmetlerinin, anestezistin, dezenfeksiyon ekibinin çok iyi olması lazım. Dolayısıyla sadece doktorlukta değil, sağlık sektöründe yan dallarda da çok fazla istihdam açığı var. Teknolojik gelişmeler sayesinde çok fazla yol katedilen diyaliz programında da istihdam imkânları dikkat çekiyor. Diyalizde kullanılan cihazların teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu alanda gidilecek daha çok yol var. Yine teknoloji ile iç içe bir diğer alan, optisyenlik. Robotik teknoloji optisyenlerin işlerini kolaylaştıracak ve çalışma alanlarını genişletecek. 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla istediği camı istediği özellikte yazdırabilecek. Optisyen orada uygulayıcı olarak kendine çok yeni çalışma alanları bulacak. Uzun vadede göz doktorlarının yanında yardımcı olarak optisyenlerin çalışacağı öngörüldüğünde bu alanda şuanda sektördeki ihtiyacın da üzerinde bir talep doğacaktır. ' diyor.



