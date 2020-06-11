Sağlık turizminde öndeyiz

Maske, sosyal mesafe ve hijyen yaklaşımı ile ulaşımdan sosyal yaşama yeni normali hayata geçiren Türkiye'nin turizm sektörü de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kovid-19 pandemi sürecini takiben hızla "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" çalışmalarını başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın adımları sayesinde Türkiye, bölgesel ve küresel rakiplerine göre bir adım önde yer alıyor. Türkiye; NASA tarafından uzay yolculuğu için uygulanan hijyen standartlarının Türkiye'nin turizm sektörüne adaptasyonu ile oluşturulan sertifikasyon sistemi ile hem yerli ve yabancı turistler için güvenli turizm limanı olma yaklaşımını güçlendirerek sürdürürken, hem de Tayvan, Mısır gibi ülkelere bu alanda öncü oluyor.

EMITT Turizm Fuarı Direktörü Hacer Aydın, Türkiye'nin turizm sektörü temsilcilerinin Mayıs ayından beri sağlık ve hijyen odaklı çözümleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Aydın; 28 Mayıs'ta hayata geçen Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun turizm sektörü için çok önemli olduğunu hatırlattı: "Türkiye, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ile sadece bölgesinde ve rakipleri İspanya, Yunanistan ve İtalya'ya karşı değil; tüm dünyada fark yaratan bir adım attı. Bu süreci ulaşımda havaalanlarımız için Havalimanı Salgın Sertifikası izledi. Aslında Türkiye; turizm için iki çok kıymetli adımı hızla ve rakiplerinden önce hayata geçirdi. Büyük şehirlerimiz ve tatil bölgelerimizdeki havalimanlarının bu süreçlere hızlı adaptasyonu da çok kritikti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere, sektörün canlandırılması için hızlı ve sonuca dönük girişimler gerçekleştirilmeye devam ediyor."

2020'yi hasarsız atlatmak

Turizmin ülkemizde bir milyonu aşan direkt istihdam alanı yarattığını ve ülke ekonomisine 2019 yılında 34,5 milyar dolar gelir katkısında bulunduğunu hatırlatan Aydın, oldukça zor geçmesi beklenen 2020'yi en az hasarla atlatarak 2021 sezonuna daha güçlü girmenin en önemli hedef olduğunu söyledi. Verilerin Türkiye'de salgının kontrol altına alındığına işaret ettiğini belirten Aydın, "İç turizmde sezonun 1 Haziran'da açıldığını söyleyebiliriz. Ancak Kovid-19'un etki alanı nedeniyle sadece Türkiye'nin önlemleri ve hassasiyeti, dış turizmin canlanması için maalesef tek başına bir faktör değil. Bugün ülkemize en çok turistin geldiği Almanya'dan henüz Türkiye için yeşil ışık gelmedi. Diğer büyük turist pazarı İngiltere ise 15 Temmuz'da adım atılabileceğini açıkladı. Bir diğer büyük turist bölgesi Rusya için de beklemedeyiz. 15 Temmuz itibariyle Almanya, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere dış turizmin canlanması, 2020'nin nasıl tamamlanacağına dair öngörülerimizi netleştirecektir." sözleri ile, 2020 sonbaharından itibaren salgın riskinin ortadan kalkmasına bağlı olarak büyümesi beklenen seyahat talebi sayesinde kayıpların kısmen telafi edilebileceğini paylaştı.