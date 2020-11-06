Sağlıkları emin ellerde

İzmir'de meydana gelen depremde, 100'den fazla canı kurtaran AKUT ve diğer sivil toplum örgütleri, gece gündüz demeden gösterdikleri insanüstü çabayla herkesin takdirini topladı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında kendi canlarını hiçe sayan AKUT çalışanlarına İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Covid-19 PCR testi yaptı. İEÜ Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 55 AKUT gönüllüsüne PCR testi uygulandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece "Güzel şehrimizde meydana gelen deprem sonrasında ambulansımızı ve sağlık çalışanlarımızı hemen bölgeye gönderdik. Biz yaraları sarmaya çalışırken, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan sağ olarak kurtardıkları her can için büyük sevinç yaşadık. Deprem gibi büyük afetlerden sonra hijyeni tam anlamıyla sağlamak oldukça zor oluyor. Üstüne bir de pandemi eklendiğinde işimiz daha da zorlaşıyor. Böylesine zorlu şartlarda çalışan arama kurtarma ekiplerimizin ve sağlık çalışanlarımızın haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Arama kurtarma ekiplerimizin ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşmaları için Covid-19 PCR testlerini yaptık." dedi.

Depremzedelere test yapılmalı

COVID-19 pandemisinde hastalığın erken teşhis edilmesi ve yayılımının sınırlandırılması için laboratuvar tanısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ece, "PCR testi ile vücuttaki çok az sayıdaki Coronavirüs mikrobu bile tespit edebilmektedir. Enfekte bireyde bazı faktörler ve test alınma zamanı negatif sonuca neden olabilir. Bu nedenle PCR çalışmaları, numune alımından sonuç vermeye kadar hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Virüsün yayılma hızını ve yaşanan olağanüstü şartları göz önünde bulundurursak özellikle çadır kentlerde PCR testi yapılarak pozitif vakalar için önlem alınmalı." diye konuştu.

Antikorların belirli bir süre sonra oluşması nedeniyle hastalığın erken döneminde tanı amacıyla kan testlerinin kullanılamayacağını belirten Prof. Dr. Ece, "Bu testlerin bir kısmı laboratuvar ortamında yapılabilirken, kart test olarak adlandırılan hızlı sonuç veren kitler de bulunmaktadır. İnternetten bile temin edilebilen bu hızlı tanı kitleri yanlış sonuç vermesi sebebiyle, gerek erken tanı konacak kişinin sağlıkları gerekse salgının yayılımı açısından son derece tehlikeli durumlar oluşturulabilir. Sağlık Bakanlığı bu testleri Covid-19 hastalığının erken tanısının konmasında kesinlikle hem kullanmamakta ve önermemektedir." dedi.