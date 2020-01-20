Sağlıklı beslenme bebeklikte başlıyor

Yaşar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Uzel, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 0-2 yaş aralığında başladığını söyledi, 'İyi ve sağlıklı yemek yeme alışkanlığı kazanılırsa, bu ömür boyu sürer' dedi

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı beslenmenin doğar doğmaz başladığını söyledi, "En kritik ve önemli dönem doğumdan 24 aya kadar geçen zaman" dedi. Çocuklukta edinilen beslenme alışkanlığının yetişkinlik dönemini tümüyle etkilediğini vurgulayan Uzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk sağlığı beslenmesinde 0-24 aylık dönem büyük önem taşıyor. Bu yaş grubunun beslenmesinde en önemli nokta çocuğun iyi bir yemek yeme alışkanlığı kazanmış olması. Bu alışkanlıklar yetişkinlik dönemindeki beslenme düzeni üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor."

Sonrası zor oluyor

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, beslenme hayatımızın her aşamasının farklı açılardan önemli olduğunu vurguladı, şu bilgileri verdi: "Ancak büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönem olan 0-2 yaşın çok daha özel bir önemi bulunuyor. 0-2 yaş, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oturtulması ve yaşama sağlıklı bir başlangıç yapma adına özel bir önem taşıyor. Bu aralıkta eğer gelişim geriliği gözlenirse, 2 yaş sonrasında bu aksaklığı gidermek zor olabilir. Bu aralıktaki erken dönemde en önemli besin kuşkusuz anne sütüdür. Anne sütü hem bedensel gelişim hem de zihinsel gelişim için gerekli. Çünkü anne sütü, bebek için gerekli tüm besin elementlerini içerir. Sindiriminin kolay olması ve hastalıklara karşı koruyucu etki göstermesi de dikkat çeken özelliklerinden. Bu nedenle yeni doğanlara ilk 6 aylık dönemde sadece anne sütü verilmesi yeterli olur."

Keşif dönemi

İlk 6 aylık dönemden sonra miktar ve besin öğesi açısından bebeği tamamlayıcı besinler ile desteklemek gerektiğini ifade eden Uzel, şu önerilerde bulundu: "Bu dönemde bebek yapı, görünüm ve lezzet bakımından farklı yiyecekleri keşfetmiş olur. Bu besinlerden bazıları bebek için özel olarak hazırlanırken bir bölümü de ailenin diğer fertleri tarafından da tüketilebilen besinlerdir. Bu açıdan bakıldığında tamamlayıcı besinlerin bebeği aynı zamanda yavaş yavaş sofra kültürüne alıştırdığı söylenebilir. Tamamlayıcı besinlere zamanında geçiş yapmak gerekir. Bu besinler, bebeğin temel besin elementlerine olan ihtiyacını ve enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde yeterli olmalı. Yaklaşık 6 aylıkken bebeklerde daha yumuşak kıvamlı besinler önerilirken, birkaç ay sonrasında çiğneme yeteneğinin gelişmesi ile çiğnenebilen kıvamda olan besinler verilmeye başlanabilir. Eğer tamamlayıcı besinlerin kıvamı bu yönde doğru zamanda değiştirilmez ise bebeklerdeki kas ve sinir sistemi gelişimi olması gereken dönemden daha geç gerçekleşir ve bu durum da beslenme bozukluklarına sebep olabilir. 1 yaşından sonraki dönemde çocukların iştahında azalma dikkat çekebilir. Bu aşamada sağlıklı atıştırmalıklar önerilerek farklı yiyecek alternatifleri oluşturulabilir. Küp şeklinde doğranmış peynir, patates, alerjisi yoksa yumurta verilebilir. . 2 yaşa gelindiğinde beslenme düzeni ve büyüme oranı kontrol edilmeye devam edilmelidir."