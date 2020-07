Sağlıklı görünmenin yolu, doğal estetik

Doğal ve sağlıklı bir görünüşe sahip olmak için yapılan operasyonların günümüz estetik anlayışının temel taşı olduğunu belirten Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Tayfun Türkaslan "Kendimi insan vücudunu görsel açıdan çözümleyip doğallığını kaybetmeden ona verdiğim sanatsal dokunuşlarla şekillendiriyorum" dedi

Etkileyici ve çekici görünmek her dönem ilgi odağı olmuştur. Sağlıklı bir görünüş estetik dokunuşlarla birleştiğinde ise her dönem cezbedici bir unsur olarak görülmüştür. Doktor Türkaslan " Bizler için yaptığımız operasyonlar kadar uygulama öncesi ve sonrası da büyük önem taşımaktadır. Yapılan işlemler her ne kadar teknolojik olarak bizlere yardımcı olsa da çalışmalarda uygulanan kişisel teknik bizlerin başarısını ortaya koyan imzalar'dır. Tüm operasyonlarımızda öncelikle hastayı sağlıklı bir görünüşe kavuşturmak için dokunuşlar yapıyoruz .Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirdiğimiz badem gözü ameliyatında da uyguladığımız teknikle doğal yapıyı bozmadan hastalara taze bir görünüşe sahip olmalarını sağlıyoruz .Uygulamış olduğumuz bu tekniği şimdi tüm vücut estetiğinde kullanıyoruz .Bu da hastaya daha fazla öz güven, ruhsal ve duygusal mutluluk sağlıyor. "diye belirtti. Bu tekniğin uygulanabildiği bölgeler ise;

Yağ aldırma(Lipomatik, Liposuction, Vaser Liposuction)

Yüz Estetiği(Burun Estetiği, Badem Göz, Alın Germe, Göz kapağı, Yüz germe ameliyatları)

Meme Estetiği ( Meme büyütme, Meme küçültme, Meme dikleştirme operasyonları)

Vücut şekillendirme (Karın kası, Brezilya Kalça estetiği)