Sağlıklı nesiller için doğal doğum

Normal doğum sayılarındaki artış ve bu konudaki çalışmaları nedeniyle son 3 yıldır arka arkaya İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödüllendirilen SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğuma teşvik çalışmaları kapsamında "Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar Sempozyumu"nun ikincisi gerçekleştirildi.

Sempozyda; normal doğumda kanıta dayalı yaklaşımlar, gebe okullarının normal doğum üzerine etkileri, normal doğumun yenidoğan üzerine etkileri, yasalar, politikalar, malpraktis, normal doğum konusundaki Bakanlık programları, özel hastaneler, araştırma hastaneleri ve hizmet hastanelerinin yaklaşımları, normal doğumun sürdürülmesinde anne, ebeler, kadın doğum hekimleri ve çocuk hekimlerinin rolü ve pozitif doğum ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar, alanında uzman kadın hastalıkları ve doğum hekimleri, çocuk hekimleri, ebe ve hukukçular tarafından ele alındı.

Özendiriyoruz

Sempozyum Başkanı ve Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala, dünyada ve ülkemizde sezeryan oranlarının artması üzerine, konuyla ilgili çalışmaların yoğunlaştığını belirtti, "Biz de ilgili birimlerimizde doğal doğumu özendirmeye çalışıyoruz. İzmir il sağlık müdürlüğümüz de 3 yıldır üst üste normal doğum konusunda yaptığmız çalışmalar dolayısıyla hastanemizi ödüllendiriyor. Hepimizin amacı sağlıklı nesiller bu da normal doğumlarla mümkün" diye konuştu.

Güncelliği yakalamak

Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da deneyimli bir kadroya sahip olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin oldukça donanımlı olduğunu ve pek çok alanda öncü birimlerden biri olduğunu kaydetti. Emiroğlu "Biz hekimler, görevimizi bilgi temeli olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bilgiler güncellenmektedir. Bizler bu güncelliği yakalayarak hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için bu tür toplantıları düzenliyoruz. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. İzmir'deki hastanelerden de katılımın olduğu yoğun ilgi gören sempozyuma, Dr. Özgün Ter, ATT Ozan Önder ve Hemşire Candan Özdemir'in gerçekleştirdiği müzik dinletisinin renk kattığı etkinlik, katılımcılarına katılım ve teşekkür belgesi verilmesinin ardından son buldu.