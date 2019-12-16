Sağlıklı Yaşam için buluştular

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşıyoruz İzmir Buluşması" etkinliğine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

EÜ Atatürk Kültür Merkezindeki "Sağlıklı Yaşıyoruz İzmir Buluşması" etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, dekanlar, üst yönetim, akademisyenler, Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu üyeleri ve gönüllüleri katıldı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Budak, Ege Üniversitesi olarak toplumun ihtiyaçları karşısında kayıtsız kalmadıklarını söyledi. Çabalarının etkilerini, daha geniş bir vizyon ve strateji doğrultusunda artırmak ve güçlendirmek istediklerine dikkat çeken Rektör Budak, "Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşam konusunda öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. O nedenle Sağlıklı Yaşıyoruz gönüllülerinin toplantısını çok önemsiyoruz. Böyle bir gönüllüler hareketi olması toplumda sağlıklı yaşama dair bir farkındalık olduğunun göstergesi" diye konuştu.

Dumansız Ege

Ege Üniversitesinde sağlıklı bir çevre oluşturmak için Dumansız Ege, bisiklet yolları, yeşil alan artırılması gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Rektör Budak, sağlıklı yaşama ilişkin önerilerde de bulundu. Sağlıklı Yaşıyoruz Gönüllüleri, gün boyu süren etkinlikte, alanında uzmanlar ve hekimlerden günlük yaşamlarına etki edecek değerli bilgiler aldı. Yaşadıkları sorunları dile getirip öneriler aldı. İzmirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üretilen organik ürünlerin ikramı yapıldı.

