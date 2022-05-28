Sahte deterjanlara dikkat!

Pandemiyle birçok kişinin temizlik anlayışı değişti. İnsanlar virüsü yüzeylerden almamak için ev temizliğine ve kişisel hijyenlerine daha çok dikkat eder hale geldi. SK Deterjan Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocabaş, bu dönemde hammadde fiyatlarının yükselmesiyle piyasada sahte deterjanların arttığını söyledi. Özellikle internetten alışveriş yaparken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Kocabaş, insan sağlığını tehdit eden sahte deterjanları ayırt etmenin yollarını anlattı.

Pazar araştırma şirketi Euromonitor’a göre, pandemi döneminde dünya çapında ev temizlik ürünlerinin satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2025 yılına kadar daha da artarak 5,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Pandeminin etkisiyle birçok kişi alışverişini internet üzerinden yapmayı tercih etti. Özellikle son günlerde yaşanan sahte deterjan kullanımından kaynaklı vücutta kaşıntı daha ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

SAHTE DETERJANIN AMBALAJININ BASKISI DUVAR BOYASI GİDİBİR

SK Deterjan Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocabaş, sahte deterjan nasıl anlaşılır, nelere dikkat edilmeli? Sorularını yanıtlayarak insan sağlığını tehdit eden bu deterjanlarının üretiminin önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Piyasada çok fazla sahte deterjan olduğunu söyleyen Kocabaş, “Pandemi nedeniyle hammadde fiyatları arttı bu nedenle sahte deterjan üretenlerin sayısı çoğaldı. Orijinal deterjanlarda ambalajın üzerindeki renkler silinebilir. Ama sahte deterjanların ambalajlarının baskısı duvar boyası gibidir. Sahte deterjanı elimize aldığımızda irili ufaklı granül şeklinde topaklı olduğunu görürüz. Orijinalini elimize aldığımızda kadifemsi bir his verir ve hepsi aynı formdadır” dedi.

“SAHTE DETERJANDAKİ KİMYASAL ÇORAP KOKUSU GİBİ KOKAR”

Deterjanın kokusuna dikkat çeken Kocabaş, “Orijinal deterjanlar sert sularda da lekeleri söker. Her suda hemen hemen aynı etkiyi gösterir. Ama sahte deterjan su 40-45 derecenin üzerinde ısınmadıysa, kireçli ve sert bir suysa kıyafetlerin yaka ve manşetlerindeki lekeleri çıkarmaz. Sahte deterjan kıyafet üzerinde günlerce hatta aylarca kalabilir. Vücudu tahriş eder, kızarıklık yapar. Kıyafeti kokladığımız zaman esans kokusu vardır ama aynı zamanda kimyasal kokuyu da alırız. Ben bunu çorap kokusuna benzetiyorum” diye konuştu.

NERELERDEN ALIŞVERİŞ YAPMALIYIZ?

Kurumsal ve zincir marketlerde sahte deterjanların satılmasının mümkün olmadığını aktaran Kocabaş, “Marketlerin mal kabul bölümleri kontrol eder. Varsa bilinçli olarak raflara gelmiştir. Asıl sıkıntı güvendiğimiz markaların taklidinin yapılarak piyasaya sürülmesidir. Genelde çakma diye tabir ettiğimiz ürünler internetten ve üçüncü sınıf alışverişi noktası diye tabir ettiğimiz yerlerde bulunuyor. Ürünlerin üzerinde barkod numarası vardır. Bu numaralardan sorgulatılabilir. Bide sahte deterjanların üzerindeki tarih kodlamasına dikkatli bakarsak orijinal olup olmadığını anlarız. Ya tarih kodlamaları yoktur ya doğru yerde değildir ya da kalın noktalama yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Araştırmalarına göre piyasada yüzde 60 civarında merdiven altı üretilen deterjan olduğunu söyleyen Kocabaş, “Bizim tespitlerimize göre piyasada markalı deterjanlarını yüzde 20 oranında taklitleri bulunuyor. Yüzde 40’ta markasız ve uygun koşullarda üretilmeyen deterjanlar var. Eğer ki denetimler sıkılaştırılır, şirket açma, işletme prosedürleri kolaylaştırılırsa merdiven altı üretimin yüzde 80 önüne geçeriz” dedi.

EVDE DETERJAN YAPMAK İÇİN TARİF

Evde pratik ve sağlıklı deterjan tarifi de veren Kocabaş, “Evde karbonat, kalıp sabunu biraz rendeleyerek eritebiliriz içine bir miktar tuz, sodyum sülfat katarız ve etkili bir deterjan elde edebiliriz. Yağ ve kir sökecek ürünün pH’ının 7 ve üzerinde olması lazım. Bu tarife sirke katmayın etkili olmaz çünkü sirke pH’ını düşürür. Sirkeyi limonla karıştırarak daha etkili bir tarif elde edebiliriz” diye konuştu.