Salgına karşı direnç paketi

Büyükşehir Belediyesi kuru gıda kolileri ve kavurmaya ek olarak içinde elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketlerinin dağıtımına da başladı. İlk etapta beş bin paket desteklenen ailelere ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine “Direnç paketi” dağıtmaya başladı. C vitamini yönünden zengin elma, portakal ve limonun bulunduğu direnç paketlerinde mutfakta en çok ihtiyaç duyulan iki ürün olan patates ve soğan da yer alıyor.

Salgına karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, aynı zamanda üreticinin de desteklenip piyasayı düzenleme amacıyla hazırlanan paketin içinde ikişer kilo elma, portakal ve 750 gram limon ile iki buçuk kilo patates ve soğan bulunuyor. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazan kolilerle dağıtılacak.

Hedef 100 bin aileye destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, gıdaya ulaşmakta zorluk çekenlere desteğin süreceğini bildirdi. Tunç Soyer, “Şu ana kadar 56 bin 231 adet destek kolisini dayanışma kampanyamız sayesinde yerine ulaştırdık. Hedefimiz ilk etapta 100 bin aileye destek sağlamak. Direnç paketi adını verdiğimiz bu kampanya ile bir yandan salgında vatandaşların bağışıklık direncini yükselteceğiz, diğer yandan da raf ömrü yüksek patates ve soğanla mutfaklara can suyu olacağız. Tarım sektörüne desteğimiz sürecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yurttaşlara gıda kolisi, sıcak çorba ve ekmek, dezavantajlı mahallelerde 1-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ise süt dağıtımını sürdürüyor. Ödemiş’teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle alım sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşları sağlıklı gıdayla buluşturmak için geçen hafta da gıda kolilerine ikişer kilo taze bakla paketleri eklemişti. n Ayça Yeriş

Hal saatlerine korona ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali’nin açılma saati gece 24.00 yerine iki saat öne alınarak 22.00 olarak değiştirildi. Yoğunluğun azaltılması için başlatılan uygulama özellikle farklı kentlerden gelen esnafı rahatlatacak. Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali’nde 24.00-15.00 arası olan çalışma saatleri 22.00-15.00 olarak değiştirildi. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları nedeniyle halde başlayan yoğunluğun azaltılması amacıyla yapılan uygulama bugünden itibaren geçerli olacak. Çalışma saatlerinin uzaması nedeniyle hal esnafı vardiya sistemine geçecek. Yeni çalışma saatleri özellikle Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir gibi illerden gelen esnafın daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde ise esnek çalışma sistemine geçildi. Buna göre esnaf ürün olduğu takdirde satışa devam edebilecek.