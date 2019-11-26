Şaşılık 7 yaşına kadar tedavi edilmeli

Şaşılık (göz kayması) "Objektif olarak, uzaktaki bir cisme bakıldığında görme eksenlerinin normal paralelliğinin bozulmuş olması halidir. Yani bir göz düz bakarken diğerinin içe, dışa, yukarı veya aşağıya bakmasıdır" olarak tanımlayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, "Gözlerde kayma oluşmasında birçok faktör rol oynayabilir.Ancak nedeni ne olursa olsun, anne babayı ilgilendiren bu ranatsızlığın zamanında uzamana bildirilmesi ve gerekli tedavinin yapılmasıdır. dedi.

Belirtile ise bulanık ve çift görme, baş ağrısı, gözde paralelliğin kaybolması, ışıklı ortamlarda özellikle bir veya her iki gözü kısma, başın veya yüzün bir tarafa çevirme-eğme eğilimi bulgular şaşılığın en önemli belirtileridir. Görme duyusu doğduktan sonra gelişmeye devam eder ve gelişimini 5-7 yaşlarda tamamlar. Erken çocukluk döneminde tedavi edilmeyen göz kusurları kalıcı görme hasarlarına yol açabilir. Şaşılık gibi göz tembelliğine yol açan tüm hastalıkların erken teşhisi çocuğun sosyal ve mental gelişimi için hayati öneme sahiptir" dedi.

Kritik dönem

Bu belirtilerin görülmesi halinde hemen bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Dündar, tedavi yönteminin seçimini hekimin yapacağını söyledi, şu bilgileri verdi: "Kırma kusurları eşlik eden bazı şaşılık tiplerinde gözlük kullanımı ile tamamen veya kısmen kayma düzeltilebilir. Bunun yöntemlerini hakkında hekiminiz sizi bilgilendirecektir. İlk 7 yaşın göz tembelliği için kritik dönem olduğunu ve erken tedavi edilmezse ileri yaşta tedavisinin olmadığını tekrar hatırlatmak gerekir. Gözlük ile düzelmeyen hastalarda göz kaslarına cerrahi müdahale yapılabilir."