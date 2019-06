Şehit babalarına Can’dan destek

Babalar Günü için Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden İzmir Özel Can Hastanesi yetkilileri, şehit babalarıyla duygulu anlar yaşadılar.

İzmir Özel Can Hastanesi, babalar günü vesilesiyle şehit aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneğini ziyaret etti. Hastane mesul müdür yardımcısı Doç.Dr.Hüseyin Can, şehit babalarına özel olarak tasarlanmış bir çerçeveyi hediye ederek, özel günlerin şehit aileleri için daha zor geçtiğini ve bu bilinçle acılarını biraz olsun paylaşabilmek için yanlarında olduklarını iletti.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Ağin, 1995’den beri faaliyette olduklarını hatırlatarak, Can Hastanesi’nin hediyesinin bugüne kadar aldıkları en anlamlı hediyelerden biri olduğunu dile getirdi. Üzerinde;

“Ben sendeyim baba.

Senin gözyaşında,

Gülüşünde,

Ekmek kokan ellerindeyim.

Yandığında yüreğin, bayrağımıza bak!

Ayında, yıldızında, göğündeyim…

Yüreğindeki yangını hiç dinmeyen sevgili Şehit Ailelerine sonsuz minnet ve saygıyla…”

yazan çerçeve, şehit babalarına duygulu anlar yaşattı.

Dernek üye sayısı artmasın diye dua eden tek dernek

Dernek Başkanı Adil Ağın, dernek üye sayısının artmamasını dileyen tek dernek olduklarını dile getirerek, “Üye sayımız artmasın diye dua ediyoruz. Daha dün bir şehit cenazesindeydik…Her cenazede acımız bir kat daha artıyor. Bizim tek isteğimiz, yüreğimizdeki yangını paylaşarak azaltmak. Bu noktada kapımız herkese açık. Bizi bu özel ve anlamlı günde de yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz.” diye konuştu. İzmir Özel Can Hastanesi Mesul Müdürü Doç.Dr.Hüseyin Can ise, hastane olarak şehit ailelerinin kendilerinde özel bir yeri olduğunu belirterek, “Şehit ailelerinin rehabilite edilerek hayata kazandırılmasının ancak acılarını paylaşarak mümkün olduğunu dile getirdi. Dr. Can, şehit ailelerinin her zaman her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.