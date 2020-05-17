Şeker tüketimini azaltın

Yaz aylarında, fazla kiloların tekrar gündeme geldiğini belirten Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, sağlıklı kilo vermenin ipuçlarını anlattı.

Pek çok insanın aç kalarak zayıflamaya çalıştığını dile getiren Artan, öğün atlayanların bir sonraki öğünde iştah kontrolünü sağlayamadığına dikkat çekti. En sık yapılan hataların başında gelen öğün atlamanın, kilo alımını artırdığını kaydeden Gözde Artan, "Öğün atladığımızda ya da uzun süreli açlık durumundan sonra, bir sonraki öğünde iştah kontrolünü sağlayamamamızdan dolayı daha fazla yeme isteği oluşur. Bu da bir öğünde gereğinden fazla enerji alıp, kilo artışına neden olur. Oysa ana ve ara öğünler yaparak bu enerjiyi öğünlerimizde dengeli bir şekilde alırsak, metabolizmamızı sürekli çalışır hale getirip, kilo vermemizi kolaylaştırmış oluruz. Akşam yemeği ile kahvaltı arasında 10 - 11 saatlik bir süre vardır. Kahvaltı yapılmadığındaysa bu süre 15 - 16 saat gibi çok uzun bir süreye çıkıyor. Bu nedenle güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor" diye konuştu.

Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken diğer bir önemli konunun da, şeker tüketimini azaltmak olduğunu hatırlattı. Artan, "Basit şeker içeren besinler ya da çay ve kahvelerimize attığımız şekerler kan şekerimizi yükselterek insülin düzeyinde artışa yol açar; bu da vücudumuzun kullanılmayan enerjiyi yağ olarak depolamasına, bir diğer deyişle kilo alımına neden olur. Su tüketiminin yetersiz olması da metabolizmamızı yavaşlatır. Gün boyunca içtiğimiz çay, kahve gibi içecekler de günlük tüketmemiz gereken su yerine geçmemektedir. Bu nedenle günde 2 - 2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir" ifadesini kullandı.

Lif tüketimini arttırın

Lifli besinlerin, tok kalmaya yardımcı olduğunu ve fazladan kalori alımını engellediğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, bu nedenle öğünlerde posa içeriği yüksek olan, taze sebze ve meyvelere, tam buğday ve tam tahıllı ekmeklere, mercimek, nohut gibi kurubaklagillere ağırlık verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.