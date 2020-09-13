Sigara beyin kanaması riskini artırıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı, sigaranın özellikle beynin damar yapısını bozduğunu, tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini ve beyin kanamasına davetiye çıkardığını söyledi.

Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişikliklerinin bazı sağlık durumlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Sonbaharın gelmesiyle artan vakalardan biri de beyin kanaması. Hangi rahatsızlıkların beyin kanaması riskini artırdığı ve sigara kullanımının beyin kanamasına etkisi hakkında Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı açıklamalarda bulundu.

Beyin kanaması riskine neden olan faktörleri açıklayan Op. Dr. Kınalı, sigaranın özellikle beynin damar yapısını bozduğunu, tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini ve beyin kanamasına davetiye çıkardığını söyledi. Op. Dr. Kınalı, başta yüksek tansiyon olmak üzere, İleri yaş, obezite, kolesterol yüksekliği, aşırı alkol tüketimi ve damarsal bozuklukların da beyin kanaması riskini artırdığına değindi.

Damarları büzüştürüyor

Sigara, alkol ve uyuşturucunun direkt olarak beyin damarlarını etkileyen etmenler olduğunu dile getiren Op. Dr. Burak Kınalı, “Özellikle sigara, damar yapısını bozduğu, beyin damarlarında büzüşmeye, tıkanıklığa ve sertleşmeye sebep olabildiği için beyin kanama riskini ciddi oranda arttırabilir. Bunun yanı sıra inme, alzheimer, unutkanlık, beyin fonksiyonlarında gerileme gibi risklerde artış göstermektedir. Beyin damarlarının elastik yapısının bozulması ve yüksek tansiyon gibi faktörler de eklenirse beyinde baloncuk (anevrizma) riskini arttırarak, yüksek oranda ölümcül seyredebilecek olan beyin kanaması riskini de artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki günlük sigara tüketimi miktarı risk artışıyla doğru orantılıdır.” diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı,”Beyin kanaması geçiren kişiler genellikle çok şiddetli baş ağrısıyla karşılaşır. Hastalar bu durumu “Hayatımda hissettiğim en şiddetli baş ağrısı” olarak tanımlar.” dedi ve ekledi: “Bunun yanı sıra mide bulantısı, kusma, dengesizlik, ileri düzeyde halsizlik, okuyamamak, yazamamak, anlayamamak, uzuvlarda tek taraflı ya da çift taraflı uyuşukluk ve ya güç kaybı, mimiklerde kayma, bilinç bulanıklığı, görme kaybı ve nöbet durumu görülebilir.”

Yukarıdaki bulguların bir ve ya daha fazlasının gelişmesi halinde ivedilikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneren Op. Dr. Burak Kınalı, beyin kanamasının hayati tehlike yaratan bir durum olduğuna dikkat çekti.