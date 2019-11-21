Sigara düşüklere de yol açıyor

Ülkemizde alınan önlemlere karşın sigara bağımlılığının önüne geçilemediğini söyleyen Prof. Dr. Pabuçcu, 'Sigara, hamile kadınlara ciddi zararlar veriyor, düşüklere bile yol açarak çocuk sahibi olmayı bile engeliyor' dedi.

Sigara içimi ve buna bağlı hastalıkların, dünyada önemli sağlık sorunları arasında olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Türkiye dünyada en çok sigara içilen 3. Ülke durumunda. Bağımlılık derecesindeki sigara tüketimi kadınlarda İse yüzde 50-70 aralığında seyrediyor. Özellikle hamilelik sürecinde sigara tüketimi hem anne hem de bebeği açısından ciddi sağlık problemleri yaratabilir. Gebelik sürecinde sigara tüketiminin çok sayıda olumsuz etkisi var. Önüne geçilmemesi halinde anne adaylarının düşük yapma ihtimali de var" dedi.

Şansını azaltıyor

Sigara içiminin, tüp bebek yöntemiyle hamile kalma ihtimallerini de düşürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Pabuççu, şu bilgileri verdi: "Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda sigara içmenin hem erkek hem de kadın doğurganlığını etkilediği kanıtlanmıştır. Sigara tüketimi kadınlarda yumurta olgunlaşmasını, folikül gelişimini, ovülasyon ve döllenme sıklığını etkiler. Yani nikotine maruz kalan yumurtalarda sorunlar görülebilir. Sigara içeriğindeki zift, nikotin, karbon monoksit ve diğer zehirli maddelerle, üst solunum yollarına, buradan bronşlara ve kana geçer, böylece de solunum sistemi, kalp ve damarlar olmak üzere vücudun tüm organ sistemlerine zarar verir."

Bebek gelişimine zararlı

Hamileyken sigara içmenin, anne ve bebeğine ciddi problemler yarattığına değinen Prof. Dr. Pabuçcu, "Hamileyken sigara içmek hem anneyi hem de bebeği tehlikeye atar. Sigara içen anne adaylarının bebeklerinin doğum kiloları daha düşüktür. Sigara içmek hem erken hem de düşük doğum olasılığını arttırıyor. Bebeğin anne karnındaki gelişimini engelliyor. Bu süreçte anne adaylarının daha temkinli davranmasında yarar var. Sadece sigara değil elbette, alkol kullanımı da bebeğe ciddi zararalar verebilmektedir. Hamileyken alkol tüketen kişilerde Fetal Alkol Sendromu dediğimiz türde çocuklar doğabilmektedir. Bu şekildeki doğumlarda bebek, düşük ağırlıkta, öğrenme geriliği ve davranış problemleri yaşayabilmektedir. Her iki durumda da annelerin, bebeğin ve kendi sağlıkları açısından sigara ve alkol tüketiminden uzak durması sağlıklı olacaktır" diye konuştu.