Sigara ve alkol göz arkasını da oyuyor

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzm. Dr. Celal Şalçini, yılın belli dönemlerinde ortaya çıkan, ataklar şeklinde seyreden "küme baş ağrısı"nın kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Tek taraflı, zonklayıcı ve hastalar tarafından 'Göz arkasını oyuyorlar' şeklinde tarif edilen küme baş ağrısında uygulanacak tedavilerle ağrının şiddetinin azaltılması hedefleniyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen küme baş ağrısı için sigara ve alkol kullanımının risk faktörü olduğu biliniyor" dedi.

Dr. Şalçini, küme baş ağrısının ağrı ataklarının süresi ve sıklığının değişken olduğunu söyledi, "Ağrı ataklarının süresi ve sıklığı 15 dakikadan 3 saate kadar sürebilir ve günde 8 seferden, iki günde bir ağrı kadar nadir şekilde de görülebilir. Ağrı tek taraflıdır. Zonklayıcıdır ve hastaları tarafından göz arkasını 'Oyuyorlar' olarak tariflenir' dedi.

Tehlikeli girişimler

Baş ağrısı esnasında ağrı tarafındaki gözde kızarıklık, yaşarma, alın ve yüzde terleme, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, huzursuzluk ve ajitasyon görülebildiğini belirten Dr. Celal Şalçini, "Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki hastayı intihara sürükleyebilir. Rahatsızlıkta sigara ve alkolün bir risk faktörü olduğu biliniyor. Ayrıca birinci derece yakınlarda görülmesi riski de vardır" diye koonuştu.

Her yaşta görülüyor

Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen küme baş ağrısının her yaşta ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, en sık 20 ila 50 yaşları arasında görüldüğünü vurguladı, tedavisi için şunları söyledi: "Küme baş ağrısı tedavisi iki çeşittir. Ağrı esnasında atakların şiddetini ve sıklığını azaltmak için yapılan tedaviler ve atak olmadan başlanan ve bu sayede atakların gelmesini engelleyen koruyu tedaviler uygulanır. Hastanın ağrı ataklarını tedavi etmek için en sık kullanılan yöntem acilde saf oksijen solutmaktır. Bu tedavi yöntemi epey başarılıdır."