Şikayetim yok deme hayatınla kumar oynama

Kardiyolog Hakan Erikçi, yüksek tansiyonu olduğu halde herhangi bir şikayeti olmadığı için ilaç içmekten kaçınan, kontrolünü ihmal edenlerin hayatlarıyla kumar oynadığını söyledi.

Şikayete yol açmasa da hipertansiyonun önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Erikçi, "Onca uyarıya karşın durumundan haberdar olanlar bile gerekli tedaviyi almıyor, sürdürmüyor. Bu sinsi bir hastalık. Şikayete yol açmaz ama kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği ve felç gibi durumlara sebep olur, öldürür" dedi.

Oynak seyir gösterir

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erikçi, kan basıncının 120/80 mmHg üzerinde olan tansiyon değerinin hipertansiyon olarak kabul edildiğini belirtti, şunları söyledi: "Eczanede, kahvede, çarşıda tansiyon ölçülmesi ve yüksek tespit edilmesi, kişide yüksek tansiyon olduğunu göstermeyebilir. Kan basıncı gün içinde oynak bir seyir gösterir. Stres halindeyken, sinirliyken, yorgunken yüksek çıkabilir. Eğer kan basıncı değişik gün ve zamanlarda, yarım saat dinlenmiş durumdayken usulüne uygun ölçüldüğünde yüksek bulunursa o kişide hipertansiyon vardır. Vakaların çoğunluğunda sebep yoktur. Bu duruma esansiyel hipertansiyon denir. Genellikle 40 yaş sonrası görülür. Böbrek hastalıkları, iç salgı bezi hastalıkları, doğuştan kaynaklanan kalp hastalıkları sekonder hipertansiyona neden olabilir. Hipertansiyon, yani tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıklara neden olur. Kural olarak, tansiyon ne kadar yüksekse , risk o kadar fazladır. Tedavide hayat tarz değişikliği – kilo verme, düzenli egzersiz, sağlıklı diyet, alkol kısıtlaması, sigarayı bırakma, düşük tuz ve kafein tüketimi önemlidir. Gerektiğinde ilaç da başlanır."