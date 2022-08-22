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Şimdi de domates gribi çıktı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve maymun çiçeği salgınları bitmeden Hindistan'dan korkutucu bir haber daha geldi. İlk olarak bu yıl mayıs ayında tespit edilen ve beş yaşın altındaki 82 çocuğu hasta eden domates gribi ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklar, yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları gibi belirtilerle baş gösteriyor

Şimdi de domates gribi çıktı!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:08

Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki 82 çocuk hastalığa yakalandı. Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına da neden oluyor.

Şimdiye kadar, Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kaldı ve yetkililer yayılmamasını sağlamak için tedbirler aldı.

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MIDIR?

Hindistan'dan gelen bilgilere göre 'domates gribi' hastalığının çok bulaşıcı olduğu belirtiliyor, teyit edilmiş vakalarla temas halinde olanlar bir hafta tecrit ediliyor.

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domates gribinin en belirgin semptomu ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomları ise yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrılarıdır.

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan domates gribinin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar, domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.

Etiketler; #domates gribi #domates gribi belirtileri #domates gribi tedavisi
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