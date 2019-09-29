Sinsi ilerliyor, yaşamı zehir ediyor

Özel Egepol Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Şule Karataş, halk arasında bunama olarak da bilinen demansın, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen, sinsi ve ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Demansın genellikle ileri yaşlarda ortaya çıktığını belirten Karataş, "Demans, hafızanın yanında davranış, konuşma, alet kullanma, yer - yön bulma gibi diğer becerilerin de bozulması gibi etkilerle kendini belli ediyor" dedi.

Unutkanlığın, ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, doktora sık başvuru nedenlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Şule Karataş, "Basit unutkanlıklarda bile kişiler gelecek kaygısı ve unutkanlıklarının ilerlemesi korkusuyla hemen doktora başvuruyor. Unutmayan insan yok gibidir. Gerçekte unutkanlık, çoğu zaman normal bir süreçtir ve bazen yaşın ilerlemesinin doğal sonucudur. Alzheimer hastalığında kişi hatırlayamadığı için sinirlenebilir, unuttuğunu belli etmemek için yalanlar uydurabilir, unuttuğu için yoğun üzüntü duyabilir. Zamanla unutkanlıklar ve davranış bozuklukları belirgin hale gelir ve son evrede uygunsuz davranışlarla hırçınlıklar baş gösterir. Bu nedenler alzheimer hastalığında en önemli evre ilk evredir" diye konuştu.

Korkusu bile yetiyor

Özellikle genç yaşlarda kişilerin "Eyvah, bunadım mı?" diyerek doktora başvurduklarını kaydeden Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: "Unutkanlık olarak nitelendirdikleri dikkat dağınıklığı çoğu zaman, "psödodemans" olarak da adlandırılan "yalancı demans" dediğimiz depresyonun belirtisidir. Hatta bazen günlük yaşantıdaki stres, uykusuzluk, kaygı gibi nedenler, basit yorgunluklar bile unutkanlığa sebep olabilir. Bazen de, "yaşlıdır unutabilir" diye düşünülerek önemsenmeyen unutkanlıklar beyin damar tıkanıklığı, beyin tümörü gibi nedenlere bağlı oluşan bunamadan kaynaklanıyor olabilir. Önemli olan nokta, bu unutkanlıkların kişinin günlük yaşantısını, insanlarla olan ilişkilerini ne kadar etkilediği ve bu unutkanlıkların ne kadar sürede ve nasıl ilerlediğidir." Karataş, her demansın alzheimer olmadığını da sözlerine ekledi."