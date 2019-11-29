Sivri sineklere dikkat! Hastalık taşıyorlar

Yaz aylarından sonra hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sonbahar döneminde de sıkça görülen sivrisineklerin, taşıdıkları Batı Nil virüsü ile hastalık saçtığını söyleyen Bayındır İçerenköy Hastanesi'nden Uzm. Dr. Fatma Nur Özdoğan, "Kuşlardan beslenerek taşıyıcı hale gelen sivrisinekler, menenjit gibi ölümcül hastalıklara yol açabiliyor" dedi.

Hastalığı önleyen bir aşı ya da ilaç bulunmadığını söyleyen Özdoğan, şu bilgileri verdi: "Hastalığa yakalanmamak için limon okaliptus ağacı yağı ile sivrisinekleri uzaklaştırın. Sık seyahat ediyorsanız, bulunduğunuz bölgede daha dikkatli olun. Hastalığa bağlı belirtiler oluştuğunda ise mutlaka bir doktora başvurun. Hastalık bulaştıktan sonra tedavi edilmek için kullanılacak aşı yoktur. Ağrı gibi bazı belirtilerin etkisini azaltmak ve ateşi düşürmek için ağrı kesici-ateş düşürücü kullanılabilir. Hafif belirtilere sahip hastaların bir kısmı tipik olarak kendiliğinden iyileşir. Bazı belirtiler ise birkaç hafta sürebilir. Daha ciddi vakaları, genellikle tıbbi bakım ve destekleyici tedaviler için hastaneye yatırmak gerekir. Hastalığı önlemenin en etkili yolu olan sivrisinek ısırıklarının önüne geçmektir. Bunun için dışarı çıkmadan, DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus ağacı yağı ile para-menthane-diol gibi böcek kovucu ürünleri kullanın. Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysi ve pantolon giyin. Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın. Çevredeki birikmiş suları boşaltın ya da üzerenii kapatın. Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız hemen hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurun. Seyahatiniz hakkında hekiminize mutlaka bilgi verin."

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