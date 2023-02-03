SMA ile ilgili güzel haber Bakan Koca'dan geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl Mayıs ayında başlatılan SMA taraması programı kapsamında, 760 bin 789 bebek ile 601 bin 507 erişkinde tarama yaptıklarını belirtip, "SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik" dedi

SMA ile ilgili güzel haber Bakan Koca'dan geldi!
03 Şubat 2023 Cuma 10:39

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs’ında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz" dedi.

Bakan Koca, SMA tanısı konulup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlandığını vurgulayarak şunları kaydetti: 

"Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli. Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele; Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sma #sağlık
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